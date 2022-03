Il 27, 28 e 29 Maggio 2022 torna a Finale Ligure la 24H of Finale, evento iconico per gli appassionati di MTB.La manifestazione sportiva, di richiamo internazionale, diventa un pretesto da non perdere per vivere il ricco e bellissimo territorio del finalese.

In famiglia, con gli amici, da soli o in coppia, l’outdoor, la cultura, la gastronomia di questo angolo di Ponente Ligure sono tutte esperienze da vivere.. H24,

Siamo tra le rocce, le falesie e i sentieri di mtb sicuramente tra i più famosi al mondo. E non abbiamo timore di esagerare. Il finalese è uno scrigno prezioso di esperienze che si rivela, soprattutto in primavera, in tutta la sua bellezza ai curiosi, agli amanti dell’outdoor, della vita sana e ai …goderecci. A quelli che amano il caldo del sole, la carezza del mare, un buon Pigato ad annaffiare piatti semplici, curati e ricchi di sapori.

In primavera il finalese si risveglia carico di energia rinnovata, pronto a regalare emozioni e adrenalina. Non a caso Finale Ligure è la “patria” di uno degli eventi più sentiti e attesi (ormai da 2 anni causa Covid) dagli appassionati di outdoor e moutain bike.

La 24H of Finale (27-29 Maggio) è una sorta di Woodstock dallo spirito goliardico e giocoso, che fa del divertimento una missione da condividere insieme.

Una grande tribù che per tre giorni vive in una sorta di bolla temporale, tra gare sportive dedicate a professionisti e amatori, percorsi con panorami mozzafiato a picco sul mare e zone chill, dove rilassarsi, bere una birra artigianale aromatizzata al chinotto o all’arancia pernambucco, gustare un pezzo di fugassa e dolcissimi chifferi, godendo dell’aria aperta e della bellezza totalizzante del territorio finalese.

Vi piace l’idea di partecipare ad una gara di mountain bike su alcuni dei più bei sentieri italiani per questa disciplina ma non vi va di farlo da soli ?

Magari pensate di non essere abbastanza allenati o abbastanza agonisti?

Non è un problema! Sono numerose le persone che la pensano così ma che ogni anno raggiungono comunque Finale Ligure per partecipare o anche solo per vivere l’atmosfera dell’ormai mitica 24 ore.

No, non bisogna pedalare per un giorno intero!

Il bello della 24H of Finale è che si fa in squadra con i propri amici e si corre in modalità “staffetta”. Quindi sono i vostri amici a pedalare mentre voi potete fare tante altre cose: preparare il campo base o una fantastica grigliata sotto le stelle dell’Altopiano delle Manie, ascoltare un concerto, ballare, tifare al mitico toboga …

Non stiamo esagerando, la 24H of Finale è tutto questo: un weekend di sport e amicizia e di totale connessione con la natura meravigliosa di Finale Ligure. Momenti rigeneranti, energetici. Di totale e vero stacco dal quotidiano: difficile da descrivere a parole, l’unico modo per rendersi davvero conto di cosa sia questo evento è partecipare.

Come?

Una tribù per tutti

Creando un team di 4, 8 o 12 persone, che siano amici, famigliari o colleghi di lavoro e cogliere al volo una delle proposte che Finale Outdoor Region ha pensato per voi.

24H FOR 4 – La Ferrata degli Artisti

Finale Ligure è famosa per le sue imponenti pareti calcaree e le numerosissime vie di arrampicata. Ma non solo. Nell’entroterra, è possibile anche fare l’esperienza di una via ferrata, con tanto di ponte tibetano di 40 metri di lunghezza. Un’esperienza incredibile da vivere in sicurezza con le Guide Alpine.

Questa proposta include l’iscrizione alla 24H per un team da 4, la salita di una spettacolare della Via Ferrata degli Artisti con una Guida Alpina e una cena tipica ligure a Finalborgo, il cuore del outdoor finalese, racchiuso tra le affascinanti mura di un borgo medievale ricco di storia, e la t-shirt ufficiale “Finale Outdoor Region”, con le originali grafiche dell’artista locale Sergio Olivotti.

A partire da 194,90 €/persona

24H FOR 8 – l’Archeo-trekking, tra preistoria e trekking

Prima del via ufficiale della 24H of Finale, esploriamo il finalese alla scoperta delle misteriose tracce lasciate dalle diverse specie umane che hanno vissuto nel finalese.

Con l’esperienza Archeotrekking si verrà guidati da un archeologo alla scoperta dei siti preistorico e romani più nascosti dell’altipiano delle Manie, in luoghi densi di storia e solitamente chiusi al grande pubblico.

Partecipare ad un Archeotrekking, con i propri compagni di squadra, è una magnifica occasione per unire attività fisica, scoperta del paesaggio finalese e aspetti culturali davvero inaspettati. A fine giornata, ovviamente, vi aspetta un’ottima cena ligure, niente di meglio per iniziare ad acclimatarsi in vista della 24H!

La proposta include l’iscrizione alla 24H per un team da 8, un’escursione guidata di gruppo di Archeotrekking, una cena tipica ligure, una t-shirt ufficiale “Finale Outdoor Region” con le originali grafiche dell’artista locale Sergio Olivotti.

A partire da 144,90 €/persona

24H FOR 12 – in barca a vela nel paradiso dei cetacei

Le acque del finalese sono abitate da cetacei, delfini e tante specie marine! Ma la cosa più spettacolare è che molto spesso questi fantastici animali si possono incontrare durante una escursione in barca a vela! Allora che ne dite di iniziare il weekend a Finale Ligure esplorando la sua meravigliosa costa da un nuovo punto di vista insieme alla propria ciurma?

E magari approfittare per il primo tuffo di stagione nelle sue acque cristalline!

La proposta include l’iscrizione alla 24H per un team da 12, un’escursione di mezza giornata in barca a vela, una cena a base di pesce, una t-shirt ufficiale “Finale Outdoor Region” con le originali grafiche dell’artista locale Sergio Olivotti.

A partire da 159,80 €/persona

24H FOR ALL – visita al MAF Museo Archeologico del Finale

Per tutti i partecipanti alla 24H sarà possibile visitare il MAF – Museo Archeologico del Finale a Finalborgo, nelle cui sale si narrano le vicende di 350.000 anni di storia umana nel Finale, dalla preistoria ai giorni nostri.

Per info Museo Archeologico del Finale – Chiostri di Santa Caterina – Finalborgo – tel./ whatapp + 39 351 730 6191 – E-mail: info@museoarcheofinale.it

– tel./ whatapp + 39 351 730 6191 – E-mail: info@museoarcheofinale.it Biglietto ridotto 3,00 €/persona

PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI DEI PACCHETTI SOPRA ELENCATI:

Infopoint Finale Outdoor Base E-mail contact@fonaleoutdoor.com www.finaleoutdoor.com

Le prenotazioni delle attività dovranno avvenire con 15 giorni di anticipo minimo.

Adrenalina H24

Nella 3 giorni dedicata all mondo MTB, oltre alla gara “24H” è prevista la tappa di ripartenza, dopo una sosta forzata a causa della pandemia, del prestigioso WEMBO – World SOLO 24 Hours MTB Championship, al quale parteciperanno campioni mondiali della disciplina, come Cory Wallace, Gaia Ravaioli, Jason English, Kai Saaler, Rudolf Springer e Nico Valsesia.

Il 27, 28 e 29 Maggio 2022 Finale si prepara dunque ad accogliere l’evento e i suoi partecipanti, che ad attenderli troveranno un programma denso di adrenalina e attività, così articolate:

WEMBO World SOLO 24 Hours MTB Championship 2022 (da venerdì 27 maggio a sabato 28 maggio)

24 Hours MTB Championship 2022 (da venerdì 27 maggio a sabato 28 maggio) 24H of Finale MTB : la Team Race dedicata a tutti i partecipanti in Mountain Bike, che partirà dopo l’arrivo del mondiale

: la Team Race dedicata a tutti i partecipanti in Mountain Bike, che partirà dopo l’arrivo del mondiale 24H of Finale E-MTB: la Team Race dedicata a tutti i partecipanti in E-MTB, che partirà dopo l’arrivo del mondiale e si svolgerà in contemporanea alla gara MTB ma su un percorso differente.

Professionisti o amatori del mondo bike possono partecipare alla manifestazione percorrendo un circuito ad anello su trail con vedute spettacolari, sfidandosi nel compiere il maggiore numero di giri nell’arco di 24 ore, sia in team che in solitaria.

Per iscrizioni e informazioni alla 24H of Finale www.24hfinale.com