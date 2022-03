Itinerari e Luoghi n. 298 – Marzo 2022

Forse la luce che vediamo in fondo al tunnel è la fine di quest’avventura incredibile che ha segnato la vita di tutti. Esattamente due anni fa iniziava l’incubo che nessuno poteva immaginare. Qualcuno diceva che ne saremmo usciti migliori. Espressione irrazionale come “andrà tutto bene” figlia di incertezze e paure. In realtà ne siamo (qua- si) usciti diversi. Marc Augè, ben prima della pandemia, diceva che “Il mondo esiste ancora nella sua diversità. Ma questo ha poco a che vedere con il caleidoscopio illusorio del turismo. Forse uno dei nostri compiti più urgenti consiste nell’imparare di nuovo a viaggiare, eventualmente nelle nostre vicinanze, per imparare di nuovo a vedere”. Avremmo fatto volentieri a meno di questi due anni bui ma, come spesso accade, situazioni complicate nascondono grandi opportunità. In questo caso le nostre vicinanze sono diventate luoghi “lontani” dove imparare a viaggiare e osservare il mondo più in profondità. Il tema viene affrontato nella decima puntata dei Viaggi Pokè, il podcast che potete scaricare e ascoltare dal sito web della rivista (www.itinerarieluoghi.it) che oggi si presenta ricco di spunti, consigli e suggerimenti per chi ama viaggiare consapevolmente. Con questo numero – il 298 della storia di Itinerari e luoghi – inizia la nuova avventura di “una paperella che si perse e della bimba che la cercò”, un viaggio dalla