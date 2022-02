Oggi ti voglio parlare del luogo in cui vivo, Monte di Procida nei Campi Flegrei.

È il più bello del mondo e ti spiego perché:

Mi alzo e le temperature sono sempre miti, il panorama, dovunque ti trovi, è uno spettacolo. Un susseguirsi unico di colline, laghi, mare ed isole che il Signore ha voluto concentrare qui, da noi.

Un paradiso per lo sportivo, che può scegliere la bici per fare il giro dei famosi Quattro Laghi, mentre il podista può correre in luoghi ameni come lungo il Lago d’Averno o il Monte Miseno. Chi ama nuotare si può tuffare nelle acque limpide di Monte di Procida e Bacoli.

Un sogno per il turista che ritroverà le vestigia degli antichi Romani tra strade, ville, anfiteatri e acquedotti maestosi. Da non perdere la Piscina Mirabile.

Chi ama mangiare non ha che da scegliere tra i tanti ristoranti che offrono specialità marinare spettacolari.

E non dimenticate il famoso dolce tipico: la LINGUA di M. di PROCIDA.

di Enrico Schiano – Monte di Procida