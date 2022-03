Negli ultimi due anni la nostra vita e le nostre abitudini hanno subìto un cambiamento radicale, quasi una rivoluzione copernicana: complici le restrizioni imposte dal Governo per far fronte all’emergenza sanitaria, molti di noi hanno riscoperto la bellezza e la salubrità della vita en plein air. In questo modo l’anima green di ciascuno di noi ha avuto la possibilità di esprimersi al meglio: i parchi si sono riempiti di semplici “camminatori” e di runners super attrezzati (improvvisati e non). Molti altri, un vero e proprio esercito, hanno scelto (e in taluni casi riscoperto) la bicicletta. Per molti è un mezzo di trasporto smart e funzionale, che risolve problemi di parcheggio, garantisce maggior sicurezza rispetto ai mezzi pubblici, consente di evitare il traffico e, soprattutto, permette di mantenere il distanziamento sociale. La bici è anche uno strumento sportivo per allenarsi: non dimentichiamo che il ciclismo è uno degli sport più amati dagli italiani, con oltre due milioni di ciclisti praticanti (dati Istat). C’è poi chi lo ritiene solamente un diversivo per una passeggiata nel fine settimana, mentre altri ammettono di non averne ancora sfruttato il valore aggiunto negli spostamenti quotidiani.

E che cosa c’è di meglio che riscoprire le bellezze di un antico borgo con una bicicletta? Una di quelle pittoresche città di cui parliamo sul nostro sito e sulla nostra rivista: palazzi, chiese e musei hanno un gusto diverso se visitati raggiungendoli con una bicicletta, senza lo stress delle restrizioni al traffico, senza la preoccupazione di dover trovare un parcheggio.

Tra le decine di modelli che offre il mercato, gli italiani hanno acquistato una e-bike, la scelta ideale per chi voglia soddisfare sia la mobilità sostenibile sia una pedalata in tutta scioltezza. A questo proposito DIEREN – Royal Dutch Gazelle, leader di mercato in Olanda, ha presentato in Italia le sue e-bike premium. Da marzo le biciclette sono disponibili presso un numero limitato di rivenditori selezionati. Gazelle è parte di Pon Holdings, gruppo che ha recentemente acquisito Dorel Sports, diventando così il più grande produttore di biciclette del mondo. Il marchio di biciclette olandese ha una ricca storia, è infatti attivo da oltre 125 anni, periodo nel quale è diventato leader indiscusso del mercato olandese delle biciclette di alta qualità per l’uso quotidiano. Gazelle è oggi particolarmente apprezzata nei Paesi Bassi per le sue e-bike premium ma anche nei principali mercati internazionali come Belgio, Germania, Danimarca e Stati Uniti.



E l’Italia? Anche il nostro paese non poteva che essere attratto da un prodotto premium di altissima qualità: nel 2020, sono state vendute ben 280.000 e-bike, quasi sei volte in più rispetto a cinque anni prima. L’Italia è dunque attualmente il quarto mercato per le e-bike in Europa; inoltre il Governo italiano sta assumendo un forte impegno per la mobilità sostenibile e questo fa intravedere un’ulteriore potenziale crescita del mercato delle e-bike.

“Abbiamo riscontrato in Italia un forte impegno verso le infrastrutture per la ciclabilità e una crescente attenzione per le e-bike. Ciò risulta anche da una ricerca di mercato che abbiamo condotto nel 2021 in cui un gruppo selezionato di utilizzatori ha testato le nostre biciclette elettriche durante gli spostamenti quotidiani. Il feedback che abbiamo ricevuto è stato positivo. In particolare sono stati apprezzati il design elegante, l’affidabilità e la componente elettrica a supporto della pedalata” ha affermato Paul Vreeburg, CEO di Gazelle.

Gazelle offre un vasto assortimento di e-bike, con ampie possibilità di scelta.