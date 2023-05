Amus Chalets: green luxury una nuova bellissima realtà che ha da poco inaugurato (7 dicembre 2022) e aperto al pubblico ad Anterselva di Mezzo piccolo comune dell’Alto Adige. Un buon ritiro di 14 chalets di lusso completamente indipendenti (a scelta tra due tipologie: Tradizione e Natura) progettati seguendo le più avveniristiche tecniche di costruzione e dagli interni che fondono uno stile contemporaneo con la ricercatezza di materiali naturali locali. Luogo dove potersi godere la natura in tutti i suoi aspetti e metamorfosi. Dettagli di architettura e design studiati e perfezionati da Martin Gruber Architetto e Matthias Hofer Architetto.

Un luogo per potersi rigenerare e perchè no dove riconquistare il proprio spazio vitale. Un balsamo per l’anima. Lo stretto contatto con la natura e il lusso del silenzio qui vi conquisteranno lasciando in voi una piacevole malinconia anche dopo il check out. Questo progetto è il frutto di anni di lavoro e ricerche e ha trovato ancora più forza grazie all’eleganza innata di Anna, con Uli padroni di casa ineccepibili.

Uli nasce proprio in Anterselva e spesso con i suoi fratelli giocava sui verdi prati dove ora sorge ridente la proprietà di Amus Chalets. Un luogo che è stato ed è per l’appunto un ritorno alle origini. Il legame indissolubile che ha dato alla luce un progetto importante e prestigioso. Tranquillità e serenità distribuita a tutti i suoi ospiti facendo diventare Amus Chalets un luogo di condivisione discreta e senza eccessi.

La volontà è quella di non creare un classico hotel ma dare la possibilità a tutti gli avventori di arrivare e sentirsi, da subito, a casa.

Amus è acronimo della famiglia di Uli (A come la figlia Astrid, M come il figlio Martin, U di Uli, S di Stephan e non da ultimo la prima grande A anche per Anna). Un tocco di personalità in più che aiuta nella creazione e nel mantenere qualcosa di non fittizio e studiato in ogni singolo particolare. Pensate che in alcuni chalets ci sono mobili antichi di famiglia come per esempio dello zio o del nonno donati per mantenere vivo e saldo il legame.

Tre aggettivi per descrivere Amus Chalets forse non bastano ma gli assoluti e fondamentali possono senz’altro essere ravvisati nel silenzio, nella protezione (luogo che diventa rifugio) e nell’essere pacifico, un’oasi privata. Vivere il luogo permette di penetrare e respirare profondamente non solo le meravigliose essenze naturali di abete rosso bensì di poter distendere lo sguardo alle alte vette e lasciare libera la mente di spaziare in inverno tra immaginifici prati e boschi innevati e in estate tra un candido verde intenso che digrada in moltissime sfumature abbracciando multiformi e variegate fioriture di montagna.

Vivere il luogo corrisponde ad un’emozione continua e appagante. Sentire il proprio corpo che torna ad impadronirsi di una respirazione regolare e non ritmata, senza quella forzatura del dover fare per forza qualcosa, dona un benessere impagabile. Inseguirete ritmi naturali tra un bagno caldo, una piacevole lettura in una comoda poltrona mentre il vostro sguardo si lascia piano piano rapire da un suadente Morfeo in veste alpina. Liberate lo sguardo e lasciate andare ogni oppressione. Scatenate il pensiero e correte liberi. Degustate una meravigliosa prima colazione con prodotti naturali della zona o una genuina cena altoatesina di Chef Leo Peitner servite direttamente nel vostro chalet senza la necessità di dover pensare all’abito più adatto da indossare o al maquillage perfetto. Siete a casa, state a casa.

Amus Chalets: desiderio Alto Adige è un luogo evoluto senza filtri. Un camino acceso nello chalet che attende gli ospiti nella loro intimità ma anche un luogo speciale per eventi privati.

Vera distensione su due piani, 100mq di bellezza terapeutica. L’angolo delle coccole e la stube con camino aperto, vasca da bagno wellness freestanding, sauna e hot pot sulla terrazza alimentato da acqua sorgiva, per momenti di quiete molto intima. Al piano superiore dello chalet potete ritirarvi in una delle due camere da letto, godervi il panorama e concentrarvi sul qui e ora. Una cucina tecnologica a completa disposizione degli ospiti (così da poter scegliere in alternativa al servizio ristorazione) con una meravigliosa cantina privata e una selezione di vini molto curata.

Contemplazione, pace, relax, riservatezza, buon cibo, armonia, gentilezza. Le parole chiave che definiscono e rendono Amus Chalets un luogo d’elezione straordinario. Crescita nella quotidianità e un team affiatato sono l’obiettivo di Amus Chalets. Un crescere insieme nella condivisone.

Uli la struttura e Anna il dettaglio, Uli la strategia e Anna la finezza. Due anime che si incontrano e intrecciano in armonia. Sarà il luogo, sarà il loro legame ma quello che traspare qui è la gioia e la vivacità nel dare forma e concretezza ad un progetto ambizioso.

Colpisce e non lascia indifferenti la buona cucina che viene proposta all’ospite. La qualità della materia prima locale e l’abilità di chef Peitner non potranno certo lasciarvi indifferenti. Pasta fatta in casa, come i dolci. Meticolosità nelle presentazioni delle pietanze che vi verranno servite direttamente a domicilio, a voi basterà preparare la tavola e stapparvi un’ottima bottiglia di profumato vino. Buon appetito.

L’ospite non si sente osservato e intriso dai doveri alberghieri (ma anche i vostri piccoli amici a quattro zampe sono qui i benvenuti!). Padroni di gestire il vostro tempo. Forse davvero la traduzione letterale di vacanza: “Sospensione di un’attività, di lavoro o di studio, spesso in corrispondenza di particolari ricorrenze o festività”. Sì, qui non potrebbe esserci definizione migliore di una vera e propria vacanza. Che sia estiva o invernale il luogo dispensa sicuramente i suoi lati migliori in tutte le stagioni, d’inverno a poca distanza da Plan de Corones e d’estate nel mezzo di una meravigliosa e verde valle con la cascata Klammbach o la cascata Egger oppure il lago di Anterselva.

Amus Chalets: desiderio Alto Adige non è luogo per sognatori ad occhi aperti ma per amanti della bellezza e per i profondi conoscitori della beatitudine che da questa ne deriva. Sempre e comunque.

Amus Chalets Dolomites

Foto di copertina di Manuel Kottersteger – Tutti i diritti riservati