É in edicola il numero 311 (giugno 2023) di Itinerari e Luoghi.

In questo numero si parte con il racconto di Scilla Nascimbene che ci porta tra i sentieri meno battuti, la natura maestosa, le piccole realtà e antiche tradizioni della Rete Metropolitana Nord Sardegna. Con Camilla Rocca ci spostiamo in Molise, tra Termoli e l’entroterra, alla scoperta della bellezza tanto antica quando sconosciuta di questa regione, passando dai borghi abbarbicati sulle montagne alle cittadine di mare. E ancora in Italia, la coppia Franco Voglino e Annalisa Porporato ci svela i segreti di una terra a loro particolarmente cara: le cinque borgate di Usseaux, in Val Chisone, dove si ritrova una montagna silenziosa e a misura d’uomo.



Dedichiamo agli spiriti “on the road” l’itinerario lungo la costa sud dell’Irlanda di Claudio Vismara: un viaggio in libertà tra scogliere a strapiombo, fari solitari e mari turbolenti, con tanto di visita alle isole Skelling, riserva naturale di incontaminata bellezza.



E paesaggi ancora più remoti, addirittura lunari, sono quelli attraversati in bicicletta dalla nostra Veronica Rizzoli, che questa volta ci porta a pedalare tra i salares di Coipasa e Uyuni, in Bolivia, a quattromila metri di altitudine.

Per la rubrica “Un passo alla volta”, Matteo Ferzini guida gli appassionati del trekking lungo la Via dei Remi, un nuovo cammino che unisce l’Emilia alla Liguria in un susseguirsi di panorami in costante mutamento.



Di Erica Balduzzi, per la rubrica “Entroterre”, il ritratto lucido e sincero di Madeira, isola portoghese dalle mille anime contrapposte spersa tra i flutti dell’Atlantico.

