Natale in Alto Adige, fra tradizioni, iniziative ed attrazioni uniche. Sono quelle che riserva per tutti i weekend di dicembre l’Avvento di Terento, borgo dall’anima antica nel cuore del comprensorio dell’Area Vacanze Sci & Malghe Rio Pusteria, a 1.210 metri di altitudine.

Dai laboratori di pasticceria alle visite ai presepi, dal trekking con gli alpaca fino alle splendide giornate sugli sci.

L’Avvento di Terento è un affascinante e autentico percorso natalizio che si tiene domenica 8, domenica 15, sabato 21, domenica 22, giovedì 26, sabato 28 e domenica 29 dicembre dalle 11 alle 20 e accoglie gli ospiti in un’atmosfera incantevole, dove la tradizione natalizia si intreccia con la bellezza naturale della zona. Il centro del paese è decorato con un grande albero di Natale e una maestosa corona d’Avvento, mentre il mercatino di Natale offre una selezione di prodotti artigianali locali, come oggetti in legno, decorazioni natalizie, candele fatte a mano e specialità gastronomiche tipiche dell’Alto Adige, come strudel e formaggi. Il mercatino è aperto tutti i giorni dell’evento, dalle 11 alle 18, sia nella Casa delle Associazioni che presso il parco giochi.

Laboratori e divertimenti per piccoli e grandi

Per i più piccoli è stato organizzato un laboratorio di pasticceria per preparare biscotti tradizionali ai profumi di vaniglia e cannella (domeniche del 5, 15 e 22 dicembre dalle 14 alle 18 nella Casa delle Associazioni. Inoltre, le famiglie possono visitare la suggestiva mostra dei presepi, che espone opere realizzate dai maestri artigiani locali. La visita culmina con il grande presepe a grandezza naturale, una rappresentazione che riporta la tradizione della Natività, con figure scolpite a mano. Altra attività particolarmente gradita è il trekking con gli alpaca, una passeggiata guidata insieme a questi animali docili e curiosi. Il percorso prosegue fino al bosco Stockner Waldile, luogo incantato rischiarato dalle fiaccole che creano giochi di luce tra gli alberi. Fra le casette di legno decorate gli ospiti possono gustare prelibatezze tipiche come vin brulé, speck affumicato e dolci fatti in casa, godendo di un’atmosfera natalizia unica e suggestiva. Il Natale nel Bosco è aperto dalle 11 alle 21 tutti i giorni dell’evento e il programma prevede anche momenti di grande suggestione come la Processione delle Lanterne (sabato 21 dicembre alle 17); la Danza col Fuoco (domenica 8 e domenica 22 dicembre alle 18,30 presso il parco giochi, e un altro spettacolo il 28 dicembre alle 17,30 e 18,30 nel bosco).

Rio Pusteria, emozioni sulla neve con la nuova seggiovia gestita dall’AI

Nell’Area Vacanze Sci & Malghe Rio Pusteria è tutto pronto per la riapertura degli impianti il 5 dicembre 2024, con l’inaugurazione della seggiovia a 6 posti Leitner, una novità importante per tutti gli amanti degli sport invernali. La seggiovia Steinermandl rappresenta una bella sorpresa per la nuova stagione e un significativo passo avanti per Rio Pusteria. Si tratta di un impianto dotato di sedili riscaldati e gestito da un sistema di Intelligenza Artificiale che permette una riduzione dei tempi di percorrenza e garantisce un accesso rapido alle piste per un’esperienza confortevole anche nelle giornate più fredde.

Sciatori e snowboarder hanno così la possibilità di godere al massimo delle loro giornate sulla neve: i sedili riscaldati e la cupola protettiva rendono il trasferimento piacevole anche nelle giornate più fredde. Ogni sedile è equipaggiato con un poggiapiedi individuale, un elemento che aumenta la sicurezza, particolarmente importante per le famiglie con bambini. La seggiovia parte da un’altitudine di 1.816 metri per raggiungere i 2.116 metri. Da qui, gli sciatori possono accedere a un’ampia varietà di piste, tra cui la sfidante pista nera Steinermandl di 3,2 km e la più semplice pista blu Panorama di 2,9 km. Inoltre, il nuovo impianto collegherà alla divertente Fun Zone nel Jochtal, dove si trova la pista SkiMovie, un’esperienza unica per registrare le discese.

«La scorsa stagione è stata estremamente positiva sia per l’affluenza che per la soddisfazione degli ospiti, con feedback molto favorevoli sui servizi e le nuove attrazioni nei parchi. Questo ci spinge a continuare nell’ottimizzazione delle strutture e nell’ampliamento delle attività, per mantenere un livello di qualità all’altezza delle aspettative – afferma Stefan Gruber, presidente dell’associazione turistica Gitschberg Jochtal –. La seggiovia Steinermandl avrà inoltre un impatto positivo sul turismo e sull’economia locale, grazie all’aumento della capacità di accoglienza. Questo porterà benefici alle attività commerciali e all’indotto turistico della zona».