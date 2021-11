La Campania è una delle Regioni italiane più interessanti e affascinanti dal punto di vista storico, artistico e paesaggistico e oggi andremo a scoprire le bellezze di due città molto diverse tra loro sia per grandezza che per storia ma che, da secoli, attirano turisti provenienti da ogni parte del mondo. Stiamo parlando di Napoli e di Salerno, le due perle delle Campania affacciate sui rispettivi golfi che offrono panorami mozzafiato e luoghi che tutto il mondo ci invidia.

La bellezza selvaggia di Napoli

Napoli, come tutte le metropoli occidentali, vive di contraddizioni che però all’ombra del Vesuvio, se possibile, sono ancor più accentuate. La bellezza selvaggia e autentica della città viene spesso oscurata dai tanti problemi che la affliggono che, tuttavia, la rendono unica nel suo genere e che hanno fatto di lei una delle città turistiche italiane ed europee più visitate in assoluto. Il Vesuvio che incombe sulla città di Partenope ricorda quotidianamente ai napoletani la fugacità della vita, influenzando in maniera profonda la cultura e il modo di vivere di un popolo che da sempre guarda a quel vulcano con profondo rispetto e ammirazione. La Napoli Sotterranea, il Maschio Angioino, il Teatro San Carlo, il lungomare tra i più belli d’Italia, Posillipo, Mergellina, il Vomero, i vicoli del quartiere Sanità, il Palazzo Reale e le centinaia di monumenti di assoluto pregio che vanta la città di Partenope sono delle tappe obbligatorie per chiunque decida di visitare Napoli, così come merita una visita lo stadio cittadino Diego Armando Maradona, teatro della partite casalinghe dei partenopei che secondo le quote scommesse quest’anno sono i favoriti indiscussi per la vittoria di uno scudetto che manca da 31 anni, ovvero da quando l’idolo della città Diego Armando Maradona riuscì a scrivere una delle pagine più belle della storia dello sport.

Salerno, dal Cilento alla Costiera Amalfitana

Salerno negli ultimi anni ha vissuto un vero e proprio boom turistico grazie alla sapiente amministrazione cittadina che è riuscita a organizzare diversi eventi unici nel proprio genere, diventando una delle città più visitate del meridione insieme a Napoli, Palermo e Bari. Salerno vanta una storia millenaria che fonda le sue radici nell’epoca romana, le cui tracce sono ancora presenti in diversi monumenti del centro storico cittadino, per poi essere fortemente influenzata dalla cultura longobarda di cui il Castello Arechi è la testimonianza più tangibile. Oltre ai tanti monumenti come il Duomo presenti nella città che si affaccia su uno dei golfi più belli d’Italia, Salerno offre ai visitatori la possibilità di raggiungere in pochissimo tempo le bellezze della Costiera Amalfitana, tutta percorribile in poco meno di un’ora di macchina, e quelle del Cilento, più selvagge ma altrettanto affascinanti. Una tappa obbligatoria durante il proprio soggiorno a Salerno è Paestum, colonia greca fondata nel VI sec. a.C. che ancora oggi custodisce due templi tra i meglio conservati al mondo.

La Campania offre bellezze a non finire, ma Napoli e Salerno sono due tappe obbligatorie per chiunque voglia decidere di soggiornare in una terra che vive di contraddizioni da sempre e che da sempre custodisce con gelosia le proprie bellezze.