Arte, tradizione, modernità sono i tratti caratteristici dell’edizione 2025 del Carnevale di Fano, nelle Marche. Una manifestazione storica e assai antica, dal momento che la prima attestazione certa, una pergamena custodita nel locale Archivio di Stato, riporta la data 1347.

Secoli, dunque, vissuti all’insegna del Carnevale. Che nella Città della Fortuna (la Fanum Fortunae di origine romana) viene celebrato per un mese con mille eventi, iniziative e, naturalmente, gli straordinari corsi mascherati animati dai giganti di cartapesta alti fino a 18 metri e dalle cui balconate sono pronti a piovere sulla folla ben 180 quintali di dolciumi. Quest’anno le sfilate sono in programma nelle domeniche 16, 23 febbraio e 2 marzo.

Il Carnevale omaggia Jannik Sinner

Sono in tutto quattordici i carri che sfileranno lungo il percorso fra la zona storica del Pincio e viale Gramsci animato dalle allegorie ideate dai maestri carristi. Ad aprire le danze l’atteso Pupo, simbolo iconico del Carnevale, che quest’anno rende omaggio al campione di tennis Jannik Sinner con il titolo ironico e sognante “Gli Slam son desideri… Wada come Wada”, carro firmato da Mauro Chiappa con la realizzazione dell’associazione Fantagruel.

A seguire i quattro grandi carri allegorici di prima categoria che promettono un viaggio unico nel mondo dell’arte e della fantasia: “Connessioni in corso” di Matteo Angherà che invita a ritrovare l’equilibrio tra il virtuale e la realtà, superando le dipendenze digitali con un’esplosione di colori e simbolismi. “Chi vuol esser lieto sia…” di Daniele Mancini Palamoni che trasporta il pubblico nell’epoca dei festeggiamenti rinascimentali, ispirandosi al celebre “Trionfo di Bacco e Arianna” di Lorenzo il Magnifico. E, ancora, “Piano ‘B’ a eventi estremi, estremi rimedi” con cui Valeria Guerra affronta ironicamente la crisi climatica. Infine “Clorophilla” di Luca Vassilich che racconta una leggenda misteriosa e magica che intreccia il mondo naturale con quello spirituale in un crescendo di energia e meraviglia.

Tanti eventi a misura di famiglie e bambini

Attenzione speciale riservata ai più piccoli con tre sfilate al mattino di domenica (ingresso gratuito) con partenza da Viale Gramsci e arrivo nella centralissima piazza XX Settembre. Nell’evento pomeridiano, la sfilata principale, i bambini avranno invece a disposizione in zona Pincio uno spazio esclusivo e protetto fra animazione, musica, laboratori creativi incentrati sull’importanza del riciclo e un getto di dolciumi pensato appositamente per loro.

Domenica 2 marzo sono in programma due spettacoli firmati Rainbow: “44 Gatti Miao Dance Lesson” con Lampo, Milady, Pilou e Polpetta pronti a incontrare i loro amici-mici a Fano. E alle 18,30 lo spettacolo “Winx Club 20th Celebration Show” che celebra i 20 anni delle Winx Club con coreografie, canzoni ed effetti speciali.

Grandi ospiti e un film sul Carnevale

Appena pochi giorni fa il tre volte Premio Oscar Dante Ferretti è stato ospite a Fano per raccontare il legame tra la professione di scenografo e l’arte dei carristi.

Domenica 16 febbraio è invece atteso al Carnevale di Fano Massimo Boldi che parteciperà alla sfilata fino al tardo pomeriggio per poi spostarsi al Teatro della Fortuna dove incontrerà il pubblico.

Domenica 23 febbraio sarà la volta di Dario Ballantini, uno dei trasformisti più apprezzati della Tv. Anche Ballantini, oltre a partecipare al Carnevale, sarà a Teatro (sabato 22 febbraio) con uno spettacolo tutto suo.

Durante il periodo di carnevale, poi, sarà proiettato nelle sale il film “Cartapesta” del regista Andrea Lodovichetti. Un documento che celebra questa straordinaria manifestazione raccontandone storia, tradizioni e aneddoti che rendono il Carnevale di Fano uno degli eventi più affascinanti d’Italia.

Info utili: Ente Carnevalesca, Via Rainerio, 6 Fano (lun – ven 8,30/12,30 e 16/18,30. Tel. 0721.803866 / info@carnevaledifano.eu

Centro IAT Fano, Viale Cesare Battisti, 10. Tel. 0721.803534 / 824292, iat.fano@regione.marche.it