…. anche con i bambini

Alice in Waterland, il primo charter che rende accessibile l’esperienza della navigazione in barca a vela, offrendo itinerari per tutta la famiglia nei prossimi ponti di primavera, con due weekend di 3 giorni all’insegna del relax e della sostenibilità, alla scoperta della costa slovena e di quella croata.

“Esiste un Paese delle Meraviglie” dal film Alice in Wonderland

Per la prossima primavera, il relax è il leitmotiv… meglio ancora se a bordo di una splendida barca a vela, green e attenta alla sostenibilità, dove i sogni son desideri che si realizzano!

Alice in Waterland nasce per dare la possibilità alle famiglie di vivere vacanze uniche in barca, nel rispetto dell’ambiente: il lusso diventa accessibile e accogliente, grazie all’amore per il mare e alla pluriennale esperienza nel settore nautico di Federica e Damjan che, con il progetto Alice in Waterland, aprono le porte di un turismo fino ad ora considerato elitario, attraverso flat rate senza pensieri, dove è l’equipaggio ad occuparsi di qualsiasi necessità, mantenendo costi contenuti e garantendo servizi di alto livello, con la possibilità di scegliere un itinerario con barca ad uso esclusivo o in modalità cabin charter.

Un progetto innovativo e assolutamente family friendly: Federica e Damjian, con la loro piccola Alice, hanno scelto di accogliere le famiglie a bordo del charter, proponendo un’imbarcazione sicura e a misura di bambino, con tanto di attività ludiche, di intrattenimento e sempre con una particolare attenzione per la sicurezza.

L’imbarcazione di Alice in Waterland è un Gib Sea 51, al quale sono state apportate migliorie ed innovazioni dal punto di vista ambientale, per rendere la navigazione il più possibile sostenibile.

Serenità, tranquillità, relax ma anche ottimo cibo per deliziare tutti i sensi. La vista, colpita dai tramonti, dai meravigliosi scorci offerti dalla costa slovena o dall’Istria – in Croazia – dai punti d’interesse che si possono visitare di volta in volta via terra, a seconda dell’itinerario e della formula scelta.

Il tepore del sole che accarezza la pelle, la brezza frizzante della primavera e le specialità gastronomiche italiane, preparate da Federica, con materie prime fresche a Km0 e vini scelti da case vinicole slovene attente alla sostenibilità.

Un break gustoso e unico, all’insegna dello star bene, del buon vivere e del divertimento genuino, visitando località caratteristiche e ricaricando le batterie attraverso la bellezza di un viaggio emozionante e godereccio che profuma di libertà!

Dopo gli anni trascorsi in pandemia c’è bisogno di rifiorire, di riprendersi i propri spazi, di trascorrere del tempo di qualità riscoprendo la calma ed entrando in sintonia con la natura: Alice in Waterland offre una pausa slow, che unisce il turismo lento all’esperienza della navigazione, con i ritmi che questa richiede.

Gli ospiti a bordo saranno coccolati dalla partenza al rientro, dalle cure e dalle attenzioni che l’equipaggio avrà di ogni singolo dettaglio, sull’imbarcazione e via terra… non mancheranno infatti momenti di condivisione, chiacchiere e consigli sulle destinazioni da visitare e sulle possibili attività da provare a seconda dell’itinerario scelto.

Per questa primavera, Alice in Waterland propone due itinerari, studiati ad hoc per chi desidera trascorrere qualche giorno di vacanza cullato dal mare, immerso nella bellezza di luoghi unici, in un personale “Paese delle Meraviglie”, che ha la forma di una barca a vela!

PRIMA VOLTA IN BARCA – COSTA SLOVENA E CASTELLO DI MIRAMARE

Un tour in barca a vela alla volta di splendide e vivaci località turistiche slovene, tra passeggiate sul lungomare, panorami mozzafiato, pranzi in barca tra baie turchesi e promontori suggestivi, falesie e ginestre in fiore.

L’itinerario, adatto a chi non è abituato a stare a lungo in barca, prevede navigazioni non oltre le due ore e mezza sottocosta. La partenza è dalla Marina Vecchia di Isola, per poi spostarsi verso Portorose, colorata e caratteristica città sul mare sloveno.

A seguire il promontorio di Savudrija, Pirano, elegante e dall’allure veneziana, che saprà conquistare per la bellezza dei suoi scorci e l’imponenza del Duomo di S. Giorgio. Cena in barca e pernottamento a bordo, cullati dalle onde, per poi ripartire il giorno successivo, alla volta del promontorio di Grignano, affacciato sul meraviglioso Castello di Miramare, sul golfo di Trieste.

Qui sarà possibile includere due attività, tra cui una visita alla mostra “Dagli Uffizi a Miramare: La Madonna delle Rose di Tiziano e le collezioni degli Asburgo tra Vienna e Firenze” – visitabile fino al 19 giugno 2022 e una visita al BioMa: centro di interpretazione ambientale, adatto per i bambini, con possibile prenotazione esclusiva.

E, ancora, un suggestivo aperitivo in barca al tramonto, navigando verso Isola, punto di attracco per la notte, dove si potrà cenare liberamente assaggiando la cucina tipica slovena.

La mattina seguente sarà possibile visitare questa splendida località, abitata dai pescatori. Nel pomeriggio di domenica non mancherà una visita a Bele Skale e Strugnano, parco naturale della costa slovena, per un’immersione nella natura, prima del rientro a Isola.

Costo a persona con trattamento completo come da programma:

400 euro escluso alcol e tasse turistiche

Chi prenota tramite social ottiene un ulteriore 15% di sconto

Date di partenza:

6-8/ 05

15-17/ 05

22-24/ 05

29/ 05-01/ 06

PER CHI HA GIÀ NAVIGATO – FINE SETTIMANA ALL’ESPLORAZIONE DELL’ISTRIA

Un itinerario a vela alla scoperta delle meravigliose coste croate, che offrono panorami splendidi, baie inesplorate e cittadine caratteristiche ricche di viuzze da esplorare, con la possibilità di noleggiare biciclette in alcune destinazioni e la divertente “scuola di nodi e di navigazione base” durante le 4/5 ore a bordo dell’imbarcazione, previste da una località all’altra.

Partenza al mattino di venerdì dalla Marina Vecchia di Isola e navigazione in direzione Umago, Croazia, per espletare le pratiche doganali. Un ottimo pranzo a bordo sarà consumato affacciati su una baia cristallina, che offre un panorama impagabile… si navigherà verso Novigrad, dove si potrà scendere a terra per visitare questa località marittima, con le sue imponenti mura, per poi godersi una grigliata in barca, prima del pernottamento.

Al risveglio, con colazione a bordo, in una baia esclusiva che offre una vista unica e privilegiata sulla costa, ci si muoverà verso le piccole isole di fronte a Vrsar, pranzando a bordo. Si partirà, quindi, alla volta di Parenzo, splendida cittadina medievale da esplorare, perdendosi nei reticoli di vicoli che la compongono.

Cena libera alla scoperta delle tipicità gastronomiche croate e il giorno successivo, la domenica, si rientrerà in direzione Pirano, affascinante gemma slovena dal carattere veneziano e a seguire rientro a Isola.

Costo a persona con trattamento completo come da programma:

400 euro escluso alcol e tasse turistiche

Chi prenota tramite social ottiene un ulteriore 15% di sconto

Date di partenza:

6-8/ 05

15-17/ 05

22-24/ 05

29/ 05-01/ 06

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI