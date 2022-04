Val Mivola, il nuovo soggetto turistico che riunisce in un’unica proposta nove comuni – Arcevia, Barbara, Castelleone Di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra De’Conti, Trecastelli – della provincia di Ancona, tra i fiumi Misa e Nevola, è finalmente online. Con un’interfaccia semplice e intuitiva e nuove funzionalità innovative, il sito, progettato e realizzato da DMP concept e Crealia, guiderà tutti gli utenti alla scoperta delle infinite meraviglie da visitare in questo territorio ricco di storia, arte, natura e bontà enogastronomiche. (nella foto di apertura la Rocca Roveresca di Senigallia).

Val Mivola, il nuovo soggetto turistico nelle Marche, in provincia di Ancona, che si snoda tra le due fertili vallate racchiuse tra i fiumi Misa e Nevola, riunisce i nove comuni di Arcevia, Barbara, Castelleone Di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra De’ Conti, Trecastelli, e comprende una immensa ricchezza di storie, tradizioni, culture ed eccellenze, oltre a un’incantevole natura. Per scoprire tutto quello che questo ricco territorio ha da offrire, è da oggi possibile navigare sul sito online dedicato, progettato e realizzato da DMP concept e Crealia, www.valmivola.com. Un portale che dà accesso a tutte le informazioni necessarie per organizzare al meglio una visita di questa stupenda Regione, fornendo agli utenti un ventaglio di proposte di itinerari artistici ed enogastronomci, escursioni a piedi o in bicicletta immersi nella natura, passeggiate per borghi incantati e tante altre esperienze che rispondono a ogni interesse e gusto.

Attraverso una intuitiva Home page sarà possibile, in primo luogo, scoprire la storia e le attrazioni dei nove comuni della Val Mivola. Il Menu principale, poi, permetterà di accedere alle diverse sezioni proposte, tra cui le esperienze, gli eventi in programma, i luoghi, gli Itinerari turistici, a cui siaggiungono i consigli su dove mangiare e dormire nella zona.

Insomma, navigando sul sito della Val Mivola si avranno moltissime suggestioni per costruire un viaggio ad hoc perfetto per ogni esigenza. Per farlo, inoltre, gli utenti hanno a disposizione alcune funzionalità davvero innovative che li aiuteranno nella scelta. In primo luogo, un quiz con semplici domande al termine del quale saranno indirizzati verso una specifica tipologia di itinerario in base alle risposte selezionate. Poi una lista “smart”, una sorta di “lista dei desideri” personale nella quale inserire esperienze o luoghi che si desidera visitare per averli sempre a portata di mano nel proprio profilo. È inoltre presente un configuratore, con il quale programmare le tappe e le esperienze da vivere in Val Mivola o semplicemente inviare una richiesta cumulativa di disponibilità a una o più strutture selezionate.

I percorsi per visitare la Regione sono variegati e rispondono alle più diverse esigenze di viaggio: si potrà optare per un itinerario all’insegna del mare e dell’ampia spiaggia di Senigallia, e perché no, aggiungerci una sessione di gym alle stazioni con attrezzature per l’allenamento all’aria aperta situate sulla banchina. Se si è appassionati di sport e natura, poi, il sito offre numerose possibilità di percorsi cicloturistici per tutti i livelli di abilità. Si potrà poi scegliere tra svariati punti di interesse artistico, come il Museo Nori de’ Nobili a Trecastelli, che custodisce un’ampia selezione delle opere di questa grande pittrice e rappresenta uno dei pochi musei interamente al femminile. E non mancano percorsi dedicati alla spiritualità, come quello che tocca il Santuario della Madonna della Rosa a Ostra, per ammirare la raccolta di tavolette votive che vi sono conservate, una testimonianza di autentica devozione popolare in una forma artistica molto intensa e suggestiva.

Se è invece il cibo ad appassionare, tra le tante esperienze consigliate c’è la visita al mercato ittico nel piazzale Ferdinando Rosi di Senigallia: un ambiente variopinto e autenticamente popolare nel quale non è raro imbattersi in qualche grande chef impegnato a rifornire il proprio ristorante di pesce freschissimo. E ancora, se si ha la fortuna di visitare la Regione a Natale, il Presepe Vivente che da 50 anni si svolge nel borgo storico di Barbara lascia tutti senza fiato: oltre cento personaggi danno vita subito dopo il tramonto alla rievocazione della Natività.