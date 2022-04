La gara di beneficenza arriva alla sua quarta edizione, una sfida di gusto aperta a tutti i ristoratori dell’Oltrepò Pavese per sostenere Chicco per Emdibir.

Ripristinata nella stagione della rinascita, la quarta edizione del Palio dell’Agnolotto, la manifestazione ideata da IDEA Food & Beverage, società di consulenza strategica con sede a Milano, Firenze e Padova, si svolgerà domenica 24 aprile 2022, dalle ore 17, presso la Tenuta Cordero San Giorgio di Santa Giuletta (PV). La sfida di beneficenza sostiene l’associazione “Chicco per Emdibir”, diretta da agronomi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e impegnata da diversi anni nello sviluppo rurale ed educativo a Emdibir, nel cuore dell’Etiopia.

Protagonista della gara è la pasta ripiena di brasato, tipica della tradizione dell’Oltrepò Pavese: l’agnolotto. Gli chef Silvano Vanzulli e Fabrizio Ferrari, da sempre colonne dell’organizzazione, quest’anno lasceranno la giuria per dedicarsi al coordinamento della cucina. L’eccellente giuria sarà presieduta da Ezio Gritti e costituita da altri chef e giornalisti enogastronomici: Rosanna e Bruno Colombi, Roberto Scovenna, Teresio Nardi, Stefano Calvi, Giusy Galimberti. Saranno premiati i tre migliori agnolotti e sarà assegnato il premio speciale per il migliore impiattamento, in onore di Alemayeu, l’agronomo responsabile degli orti in Etiopia scomparso nel 2019.

I partecipanti di questa edizione 2022 sono

Ristorante La Pineta di Fortunago, Ristorante Corte del Lupo di Golferenzo, Ristorante Osteria del Giuse di Stradella, Agriturismo Cella di Montalto di Montalto Pavese, Ristorante dell’Enoteca Regionale della Lombardia di Broni, Ristorante Sasseo di Santa Maria della Versa, Agriturismo Corte Montini di Santa Giuletta, Agriturismo Gravanago di Fortunago, Agriturismo Borgo Santuletta di Santa Giuletta, Ristorante “Novanta Restaurant” di Santa Giuletta, Agriturismo La Caxa Mal Coti di Montalto Pavese, Agriturismo La Casa dei Nonni di Zenevredo.