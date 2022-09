Nelle prossime settimane l’alpinista e scrittore Hervé Barmasse proseguirà la sua appassionante opera di divulgatore narrando la montagna e la sua bellezza. Al centro dei tanti appuntamenti l’alpinismo e i suoi insegnamenti e soprattutto il rispetto che si deve portare alla natura. Dopo il grande successo di pubblico del tour estivo, che ha toccato molte città italiane, Barmasse sarà protagonista di numerosi eventi.

Nelle serate ‘Hervé Barmasse – Cervino. La Cresta del Leone’ l’atleta racconterà la montagna più iconica del mondo e nell’omonimo docu-film, di cui è protagonista e regista insieme ad Alessandro Beltrame, accompagnerà gli spettatori nella scalata della Gran Becca dalla Cresta del Leone – la via regina delle Alpi – fino ai 4478 metri della vetta. Gli appuntamenti, a pagamento, organizzati da ITACA The Outdoor Community in collaborazione con VIBRAM sono in programma a Milano, Firenze e Roma, rispettivamente lunedì 19 settembre presso il cinema Anteo Citylife, martedì 20 settembre presso il cinema Fondazione Stensen e il mercoledì 21 settembre presso The Space Cinema Moderno.

Il 25 settembre Hervé parteciperà poi al Festival dello Sport di Trento con l’intervento ‘Sulle Tracce del Mito’ – ore 10.30, Sala Depero – approfondendo il lato sportivo e quello green delle sue imprese e le scalate sugli 8.000 effettuate, come pochissimi alpinisti in Italia hanno fatto, in stile pulito o alpino. Quello che rispetta la montagna e non lascia materiali in quota. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Proseguono inoltre le conferenze dal titolo ‘Oltre l’orizzonte’ nel corso delle quali Hervé condividerà con il pubblico le sue avventure e le sue esperienze, proponendo anche immagini e video. Gli appuntamenti, tutti gratuiti, sono in programma il 22 settembre a Sulmona (AQ), il 23 a Colleferro (RM), il 29 a Rho (MI) e il 30 a Valdagno (VI). Il 7 ottobre a Lucca Barmasse parteciperà infine al Pianeta Terra Festival assieme all’amico e compagno di avventure Giovanni Soldini.

Le date e gli appuntamenti per incontrare Hervé

19 settembre – Proiezione Cervino. La Cresta del Leone– Milano, cinema Anteo Citylife, ore 21:00 – Prevendita online su bit.ly/CERVINO-SPECIAL-EVENT al prezzo di 7€ + diritti di prevendita

20 settembre – Proiezione Cervino. La Cresta del Leone– Firenze, cinema Fondazione Stensen, ore 21:00 – Prevendita online su bit.ly/CERVINO-SPECIAL-EVENT al prezzo di 7€ + diritti di prevendita

21 settembre – Proiezione Cervino. La Cresta del Leone– Roma, The Space Cinema Moderno, ore 21:00 – Prevendita online su bit.ly/CERVINO-SPECIAL-EVENT al prezzo di 7€ + diritti di prevendita

22 settembre– Oltre l’orizzonte – CAI Sulmona (AQ) – Cinema Pacifico, ore 18:30, ingresso gratuito previa prenotazione su https://www.eventbrite.com/e/biglietti-oltre-lorizzonte-herve-barmasse-384601953797

23 settembre– Oltre l’orizzonte – CAI Colleferro (RM) – Parco del Castello, ore 21:00, ingresso libero

25 settembre– Sulle Tacce del Mito – Il Festival dello Sport, Trento, ore 10:00, Sala Depero, ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti

29 settembre– Oltre l’orizzonte – Rho (MI) – Auditorium padre Reina, ore 21:00, ingresso libero fino a esaurimento posti

30 settembre– Oltre l’orizzonte – CAI Valdagno (VI)

07 ottobre– Oltre l’orizzonte – Pianeta Terra Festival 22 – Lucca, ore 21:00

Hervé Barmasse

Alpinista, atleta del Global Team The North Face®, scrittore, regista di film di montagna. Hervé nasce ad Aosta il 21 dicembre del 1977 in una famiglia segnata da una lunga tradizione e passione per la montagna. Guida alpina del Cervino da quattro generazioni, il suo nome è legato a importanti ascensioni. Itinerari di grande difficoltà ed esposizione realizzati in tutto il mondo, come la via nuova aperta in solitaria sul Cervino, la prima ascensione della liscia lavagna granitica del Cerro Piergiorgio e la nuova via sul Cerro San Lorenzo in Patagonia, la prima salita del Beka Brakay Chhok in Pakistan e altre ancora. Sulla sua montagna di casa, la Gran Becca, Hervé ha lasciato in modo incisivo la sua traccia fino a diventare l’alpinista che, tra vie nuove, prime invernali e prime solitarie, ha compiuto più exploit. Di recente si è reso protagonista di un’ascensione esemplare in Himalaya salendo in stile alpino la Parete Sud dello Shisha Pangma 8027m in appena 13 ore.

Per la sua attività alpinistica ha ottenuto importanti riconoscimenti tra i quali si ricorda il premio accademico Paolo Consiglio ricevuto quattro volte. Nel 2010, alla sua prima esperienza come regista, esce con Linea Continua. Un film che racconta l’apertura di una nuova via sul Cervino, realizzata insieme al padre Marco. Nel 2012 è la volta di Non così lontano, un film documentario che racconta Exploring the Alps, il progetto che l’ha visto protagonista nel 2011 con l’apertura di tre nuove vie – sul Monte Bianco, sul Monte Rosa e sul Cervino – e che dimostra come anche sulle Alpi, ci sia ancora spazio per l’avventura e che il valore dell’esperienza non dipende dalla montagna che si scala ma dagli occhi dell’alpinista. La montagna dentro, edito da Laterza, è la sua prima fatica letteraria (maggio 2015). Un libro in cui Hervé racconta se stesso, la sua storia, la passione, la fatica, l’emozione delle scalate. Cervino, la montagna leggendaria è il secondo libro di Barmasse, edito Rizzoli, è il primo scritto sul Cervino da un alpinista. Un punto di vista personale e autorevole su questa montagna per ricordarne trionfi e tragedie. Così da tornare sì con la memoria ai nomi celeberrimi che prima di Hervé, su queste rocce, hanno fatto la storia, Walter Bonatti in primis; ma anche per far parlare i comuni frequentatori dei sentieri e delle pareti del “re” Cervino. Come dire: il Cervino non è esclusivamente degli alpinisti affermati. È di tutti.