Da 24 anni i Castelli di Strassoldo, nell’omonimo paesino della verde pianura friulana fra i Borghi più Belli d’Italia, sono noti per due raffinate rassegne primaverili e autunnali dedicate all’artigianato e al vivaismo d’eccellenza. Quest’anno Magici Intrecci Autunnali si svolgerà il 14, 15 e 16 ottobre al Castello di Strassoldo di Sopra e negli amplissimi spazi coperti e scoperti che gli fanno da contorno, decorati con fantasiosi addobbi autunnali che costituiscono una delle attrattive più ammirate dell’evento e abbelliranno come di consueto non solo il maniero, ma anche i giardini degli armigeri, il parco, la pileria del riso, il brolo e la cancelleria dove saranno esposte le più recenti proposte di oltre 100 maestri artigiani, artisti e vivaisti d’eccellenza selezionati personalmente dalla padrona di casa Gabriella Williams di Strassoldo. Per la prima volta dopo tre anni di chiusura dovuti all’emergenza Covid, gli espositori troveranno collocazione anche al pianoterra e al primo piano del palazzo principale, di cui si potranno ammirare sale e arredi. Nel momento in cui la natura mette in scena il suo ultimo incantevole atto prima del letargo invernale, l’incedere dell’autunno e dei suoi caldi colori renderà l’evento ancor più suggestivo.

I maestri artigiani proporranno decorazioni e arredi per la casa e il giardino, abbigliamento con stoffe preziose e naturali, cappelli e borse di ogni forma, tappeti e sciarpe lavorati al telaio, gioielli e bigiotteria in oro, argento, metalli e pietre preziose, perle e altro, creazioni di fildiferro, carta, pelle, ferro, lana cotta, legno, ceramica, cera e tanti altri raffinati oggetti. Oggetti pregiati e originali, frutto della creatività e del savoir faire, che si potranno acquistare per fare regali di Natale non banali e difficili da trovare altrove.

Dato che l’autunno è il momento ideale per piantare fiori e piante, significativa sarà anche la presenza di alcuni dei migliori vivaisti italiani, con piante rare, antiche e particolari, che saranno lieti anche di dare preziosi consigli. Non mancheranno piccole aziende artigianali con cioccolate, torte glassate, biscotti e pasticcini, primizie dell’orto e loro derivati, prosecco e vini premiati, olio extravergine d’oliva provenienti dall’Umbria, formaggi della Franciacorta, aceto balsamico modenese e speciali condimenti ottenuti dalla lavorazione di peperoncini coltivati in Friuli. Golosità e raffinati e veloci piatti si potranno gustare in due curatissimi angoli ristori all’ombra di piante secolari. In programma anche una serie di piacevoli iniziative collaterali, dalle Conversazioni su piante e fiori alla mostra di galline ornamenti. Saranno inoltre organizzate delle visite guidate per piccoli gruppi agli esterni dei due castelli di Sopra e di Sotto.

L’evento – che si svolgerà in tutta sicurezza nel rispetto delle normative anti Covid – si svolgerà anche in caso di pioggia, dato che gran parte degli espositori saranno ospitati negli interni del castello e quelli all’estero saranno protetti da grandi gazebo, come d’uso per queste iniziative di campagna.

Biglietti: Adulti € 10. Bimbi 6-12 anni € 6. Bimbi 0-6 anni gratis.

Per saltare la fila alla biglietteria, si può acquistare il biglietto online su https://www.vivaticket.com/it/Ticket/magici-intrecci-autunnali/186758 . Il biglietto può anche essere un regalo originale da offrire a chi ama eventi suggestivi ambientati fra antiche architetture e natura.

Orari: Venerdì 14 ottobre (ore 14-19) – Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 (ore 9 -19)

Per informazioni: www.castellodistrassoldo.it– IG castelli_di_strassoldo, FB castelli di strassoldo