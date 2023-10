Salisburgo, una città incantevole situata ai piedi delle Alpi austriache, celebre per la sua storia, la cultura e il suo forte legame con un genio musicale chiamato Wolfgang Amadeus Mozart.

Un luogo dove la bellezza naturale e l’arte si fondono in un’unica armonia: impossibile non rimanere affascinati dall’architettura barocca così ben conservata, dal suo maestoso castello che dall’alto domina la città e dai suoi suggestivi giardini.

Un giro per le strade di Salisburgo vi porterà a scoprire piazze storiche, incantevoli caffetterie tradizionali e una scena culturale davvero effervescente.

Cosa vedere a Salisburgo: i principali punti di interesse

In questo articolo esploriamo cosa non perdere a Salisburgo durante la visita di una delle città più importanti d’Austria dal punto di vista storico, artistico e culturale.

La città è orgogliosa di essere la città natale di uno dei compositori più influenti della storia della musica e continua a onorare il suo patrimonio culturale attraverso musei, festival e spettacoli musicali. Il contributo di Mozart alla musica classica ha reso Salisburgo un’importante destinazione culturale per chiunque desideri immergersi nella bellezza della sua eredità musicale.

Casa natale di Mozart : cosa non perdere a Salisburgo

La Casa Natale di Mozart, situata nel cuore del centro storico di Salisburgo, è un luogo magico e significativo che attira appassionati di musica classica e amanti della storia da tutto il mondo.

Questa dimora, datata al XVII secolo, è dove il genio musicale più celebre di tutti i tempi, Wolfgang Amadeus Mozart, ha visto la luce per la prima volta il 27 gennaio 1756 e dove ha vissuto i primi 26 anni di vita.

La casa, situata al numero 9 di Getreidegasse, è un autentico tesoro per gli amanti della musica e della cultura.

Ospita un museo dedicato alla vita e all’opera di Mozart, che permette ai visitatori di fare un affascinante viaggio nel tempo. All’interno, si possono ammirare manoscritti originali, strumenti musicali d’epoca, oggetti personali del compositore e numerosi ritratti che raccontano la storia della sua vita straordinaria.

Oltre alla casa natale di Mozart, Salisburgo ospita anche una statua in suo onore nel centro della città, oltre a diversi monumenti e punti di riferimento legati alla sua vita e alla sua musica. Inoltre, il Festival di Salisburgo presenta spesso opere di Mozart eseguite in luoghi storici, come il Palazzo dell’Arcivescovado e il Teatro della Corte.

Hohensalzburg: la fortezza di Salisburgo

Imponente e maestoso, Hohensalzburg si erge su una collina a dominare il panorama della città.

Questa fortezza ben conservata è una delle più grandi e meglio conservate d’Europa, e rappresenta una testimonianza vivente della storia e dell’architettura medievale.

Costruita per difendere la città dagli invasori nel XII secolo, Hohensalzburg si è trasformata nel corso dei secoli.

Una delle attrazioni più iconiche del castello è il cosiddetto “Salone d’Onore” o “Goldener Saal,” una sontuosa sala riccamente decorata che testimonia il passaggio della fortezza da struttura difensiva a dimora nobiliare. Qui, gli affreschi, i soffitti in legno e le decorazioni d’epoca offrono uno sguardo affascinante nella vita dei residenti nobiliari del castello.

La fortezza è raggiungibile anche con una comoda funicolare che parte dalla Festungsgasse.

La Cattedrale di Salisburgo

Questa maestosa chiesa cattolica rappresenta un’opera straordinaria dell’architettura barocca oltre che un simbolo di fede, arte e grandiosità.

Il punto focale della cattedrale è l’altare maggiore, un capolavoro barocco che rappresenta l’Assunzione di Maria in cielo.

Un’altra caratteristica straordinaria della Cattedrale di Salisburgo è l’imponente organo, uno dei più grandi al mondo, che risuona con potenza durante le messe e i concerti. Gli spettacolari concerti d’organo sono un’esperienza unica per gli appassionati di musica e gli amanti dell’arte.

La Cattedrale si erge su Domplatz, appena adiacente alla celebre Residenzplatz.

Residenzplatz

E’ la piazza più centrale di Salisburgo, quella per intenderci dove si svolgono i famosi mercatini durante il periodo natalizio.

Uno dei punti focali della Residenzplatz è la Residenz, il palazzo principesco che fu la residenza degli arcivescovi di Salisburgo.

Al centro della piazza invece si trova la Fontana di Residenzplatz (Residenzbrunnen), un’opera d’arte in marmo bianco che rappresenta un grifone che combatte contro una tigre.

I giardini Mirabell: cosa vedere a Salisburgo

Questi giardini barocchi, situati nel cuore della città, sono una meraviglia paesaggistica e un’oasi di bellezza e tranquillità.

Il giardino è famoso per le sue fontane, tra cui la “Parnassbrunnen” con statue di divinità greche e la “Fontana di Nettuno,” entrambe opere d’arte del XVII secolo, e per la cura dei dettagli dei suoi spazi verdi.

Spessi scelti come location per matrimoni e altre cerimonie, grazie alla loro atmosfera romantica e all’incantevole paesaggio, durante la stagione estiva ospitano invece spettacoli di musica classica e concerti all’aperto, offrendo un’esperienza culturale unica sotto le stelle.

Chiesa dei Francescani

Nascosta tra le maestose strade di Salisburgo, la Chiesa dei Francescani si erge come un autentico gioiello architettonico e spirituale nella città austriaca.

Probabilmente più antica del Duomo, qui si concentrano più stili architettonici : dal tardo romanico, al gotico, al barocco con una fitta rete di decorazioni ed elementi artistici di rilievo.

La sua austerità incarna perfettamente il sentimento di fede che pervade questa zona d’Austria.

Passeggiata lungo il fiume Salzach

Una visita a Salisburgo non può dirsi completa senza una passeggiata lungo le sponde del corso d’acqua che attraversa la città: il fiume Salzach.

Una delle attrazioni più iconiche lungo il Salzach è il ponte Makartsteg, noto per i suoi lucchetti dell’amore. Qui, le coppie innamorate possono appendere un lucchetto come simbolo del loro amore eterno, una tradizione romantica che rende questa passeggiata ancora più speciale.

A completare lo scenario, la vista delle due fortezze di Salisburgo, il Castello di Hohensalzburg e la Fortezza di Hohenwerfen, che si ergono maestose sulle colline circostanti.