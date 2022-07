É in edicola il numero 303 (agosto – settembre 2022) di Itinerari e Luoghi

In questo numero Itinerari e luoghi vi offre splendide opportunità di scoperta a partire dalla piccola Val Funes in Alto Adige, simbolo di una gestione sostenibile e virtuosa del turismo che qui si è sviluppato in modo discreto, lungimirante e rispettoso del territorio, affiancato da una fiera tradizione contadina. Storie e leggende di streghe e amanti sfortunati ma soprattutto terra di malinconico e tenace attaccamento alle radici sono il filo conduttore del viaggio nella Valle Argentina, sospesi tra mare e montagna della Liguria attraverso borghi arroccati, sapori dimenticati e piccole ma vive comunità. Straordinaria l’esperienza di entrare in contatto con l’“oro bianco” di Toscolano Maderno, una delle perle del Garda Bresciano dove nella Valle delle Cartiere i Maestri Cartai hanno scritto pagine di un segreto millenario. E poi due sconfinamenti europei. Benessere, silenzi e pace nella Stiria Slovena tra monasteri e castelli, natura e terme, cioccolato e capponi… Per gli amanti del cicloturismo tre itinerari nella Repubblica Ceca sulle note di una rapsodia in cui colori, sapori e profumi narrano la Moravia Orientale, in cui antiche fantasie si fondono con una modernità organizzata ed efficiente ispirata al rispetto per l’ambiente e la natura.