É in edicola il numero 312 (luglio 2023) di Itinerari e Luoghi.

Iniziamo questo viaggio tra le montagne del Trentino Alto Adige, ai piedi delle “grandi cattedrali della terra”. La nostra Scilla Nascimbene ci porta alla scoperta dell’Alta Pusteria. Dalle grandi vette scendiamo in una conca ampia e verdeggiante: la coppia Franco Voglino e Annalisa Porporato ci guida tra gli antichi fortini, i verdi pascoli e i fitti boschi dell’Altopiano di Asiago, teatro di aspri conflitti e violente tempeste.

Arriviamo poi in pianura, nella provincia di Piacenza. Un itinerario controcorrente tra le meraviglie della Val Trebbia. Con Veronica Rizzoli sconfiniamo in Bulgaria, per un viaggio in bicicletta lungo i monti Rodopi. Con Vittorio Giannella navighiamo nell’Oceano Indiano e approdiamo sull’isola vulcanica Rèunion, tesoro dell’Oltremare Francese.

Per la rubrica “Un passo alla volta”, Franco Voglino e Annalisa Porporato ci portano in cammino oltre il Circolo Polare Artico. Il Kungsleden è un trekking solitario, tra i paesaggi sconfinati della Lapponia svedese, dove ogni fatica viene ripagata dal senso di libertà che si conquista passo dopo passo. Di Matteo Ferzini, per la rubrica “weekend”, un itinerario tra Pordenone e dintorni, alla scoperta dei borghi e dei paesaggi dell’entroterra friulano che furono cari al giovane Pier Paolo Pasolini.

Vi Aspettiamo in edicola dal 24 giugno 2023

Itinerari e Luoghi n. 312, luglio 2023, é in edicola al costo di € 5,00.

Abbonati a “Itinerari e Luoghi” – CLICCA QUI PER INFO