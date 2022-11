Il Natale in Carinzia accende di magia le piazze, i laghi e i sentieri di montagna. Le città si vestono di luci, profumi e tradizioni. Sentori di vin brulé e incenso guidano il viaggiatore lungo le vie del centro delle principali città: il mercatino di Villach è uno dei più importanti e animati.

Villach è una graziosa città affacciata sul fiume Drava. Il suo centro storico, dalle tipiche facciate color pastello, mantiene l’impianto medievale, ed è proprio qui che, dal 18 di novembre, si sono accese le luci del mercatino di natale: il Villacher Advent.

Il mercatino di Natale di Villach

Villach, in questo periodo dell’anno, si colora della magia del Natale allestendo uno dei mercatini più suggestivi e ricchi della Carinzia.

50 bancarelle di legno, illuminate da migliaia di punti luce che si arrampicano fino alla cima dell’altissimo campanile della Chiesa di San Giacomo, animano le vie del centro.

Tra gli addobbi e festoni, produttori locali e artigiani vendono prodotti tipici come formaggi, dolci e vin brulé, ma anche decorazioni natalizie, statue in legno intagliate da abili scultori locali, caldi indumenti di lana, candele e incensi dalle mille profumazioni. È tradizione infatti, scaldare, delle ceneri e dell’incenso il giorno della Vigilia e purificare ogni stanza della casa con il fumo profumato come rito di buon auspicio e fortuna.

Nelle settimane prima di Natale sono previsti numerosi eventi legati alla tradizione:

la sfilata dei Perchten , demoni della tradizione pagana devoti a San Nicola, caratteristici per l’uso di maschere Krampus e campanacci rumorosi, durante la quale si dice che vengano scacciati gli spiriti maligni dalla città. 2 di dicembre nel centro di Villach a partire dalle 18.00;

il “Bauernadvent”, avvento contadino, durante il quale Gesù bambino, accompagnato da angeli e dai Re Magi, viene accolto con canti,campane e lanterne luminose. 18 dicembre, nella piazza Hans-Gasser-Platz, a partire dalle 17:00.

Oltre alle bancarelle, il mercatino di Villach vanta di luoghi frequentatissimi e vivaci:

il Winter Wunder Land, il Bosco Incantato: 150 installazioni luminose ideate e create da Thomas Brezina, noto scrittore di libri per bambini e ragazzi, allestite nel giardino del Parkhotel. Un vero bosco incantato e magico che saprà regalare un’atmosfera da fiaba a grandi e piccini. Fino al 19 febbraio 2023

la pista di pattinaggio sul ghiaccio, nella Rathausplatz, proprio davanti al Municipio, animatissima già dalle prime ore del pomeriggio.

Il mercatino di Natale e il presepio sono visitabili da domenica a giovedì dalle 10:00 alle 19:00, mentre il venerdì e il sabato fino alle 20:00. Le bancarelle gastronomiche invece delizieranno i visitatori dalla domenica al giovedì dalle 11:00 alle 22:00, mentre di venerdì e sabato fino alle 23:00.

Dedicato interamente all’artigianato il mercatino “Kunst Advent” verrà allestito in piazza Oberer Kirchenplatz e sarà aperto il giovedì e la domenica dalle 10:00 alle 19:00, mentre di venerdì e sabato fino alle 20:00.

Il Mercatino di Natale di Villach rimarrà allestito fino a sabato 24 dicembre e dal 27 al 31 dicembre i turisti potranno approfittare anche del mercatino di Capodanno.

Natale in Carinzia: il mercatino di Villach ma non solo

Villach è una cittadine piccola, visitabile in un paio di giorni.

Ecco alcune idee su cosa fare a Villach, in città e nel territorio:

visitare il centro storico durante il periodo di Natale Il centro storico, ancora perfettamente leggibile nonostante il pesante bombardamento avvenuto durante la seconda guerra mondiale, è un grazioso gioiellino dai palazzi dai colori pastello affacciati sul fiume Drava. Attraversate il ponte Stadtbrücke e raggiungete Hauptplatz. Qui, oltre alle prime bancarelle, si affacciano alcuni interessanti palazzi le cui facciate sono impreziosite da stemmi, bassorilievi di personaggi famosi (come Paracelso) o curiose buchette della posta. Sbirciate all’interno delle grandi vetrate degli hotel e delle pasticcerie (ed entrate se non riuscite a resistere al profumo e alla bellezza della pasticceria): oltre ai dolci potrete ammirare le strutture medievali delle case più antiche, dai bellissimi soffitti a volte. Raggiungete la Chiesa di San Giacomo, con l’alto campanile. L’abside è riccamente decorato e il soffitto della navata centrale è impreziosito da motivi che sembrano rami intrecciati che si che partono dalle colonne. Proseguite a sinistra lungo via Widmanngasse e poi svoltate ancora sinistra per ritrovarvi a Mai-platz dove si trova l’ingresso del Winter Wunder Land. Infine tornando verso il fiume potete raggiungere la vivace pista di ghiaccio in Rathaus Platz. È possibile visitare la città in autonomia, oppure:

prenotando visite guidate presso l’ Ufficio del Turismo utilizzando la Erlebnis CARD con il Citytour di Villach, ovvero guidati da pannelli informativi dotati di appositi QR code che condivideranno informazioni interessanti sulla città (potete sfruttare la connessione wifi gratuita della città).

tour in bicicletta o passeggiata lungo il fiume Drava Sono numerosi i percorsi che attraversano la città collegandola con il territorio e spingendosi a volte anche oltre il confine. In particolare alcune tra le più interessanti ciclovie passano lungo il fiume Drava che offre numerosi servizi rivolti al ciclista (depositi, centri riparazione ecc.). Il lungo fiume può essere percorso anche a piedi con una piacevole passeggiata. A questo link potete trovare ulteriori informazioni su percorsi/sentieri e mezzi adatti per percorrerli.

sciare Le piste dell’Alpe Gerlitzen, aperte dal 2 dicembre 2022 al 9 aprile 2023, sono meta ideale per gli amanti degli sport invernali e dello sci. Le piste sul monte Dreiländereck, aperte dal 17 dicembre 2022 al 12 marzo 2023, sono particolarmente indicate per i principianti e per le famiglie.

visitare il territorio circostante il Parco Naturale del Monte Dobratsch è ricco di suggestivi sentieri iinnevati perfetti per chi ama fare trekking.

andare alle terme per chi preferisce un po’ di relax è possibile immergersi nella calda acqua termale in uno dei centri della città, come il KärntenTherme di Warmbad-Villach.

Vale la pena

Concedersi una cena gourmet presso il ristorante Lagana. Il ristorante vanta una la romantica vista sulla città affacciata sul Drava e offre piatti di altissimo livello: cucina che interpreta i prodotti del territorio e della tradzione con creatività internazionale.

Info

Ufficio Informazioni turistiche: Region Villach Tourismus GmbH, Peraustraße 32, 9500 Villach, Österreich. Tel.: +43 / (0)4242 / 42000 – 0, email: office@region-villach.at;

Region Villach Tourismus GmbH, Peraustraße 32, 9500 Villach, Österreich. Tel.: +43 / (0)4242 / 42000 – 0, Per maggiori informazioni sul Mercatino di Natale , visitare il sito Villacher Advent;

Come arrivare: In treno ogni giorno collegamenti diretti con le maggiori città italiane (es. Milano, Venezia, Udine, Bologna, Firenze, Roma). Per dettagli e approfondimenti: www.dbitalia.it e www.obb-italia.com o www.oebb-italia.com .

