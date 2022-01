Dicci di che segno sei e ti diremo quale località in Polonia fa per te! Se vuoi che il tuo prossimo viaggio sia memorabile, avventuroso o rilassante, affidati agli astri e scopri quale meta polacca corrisponde alle caratteristiche, ai gusti e agli interessi del tuo segno zodiacale. Non potrai che rimanere sorpreso nello scoprire una destinazione che tanto ti si addice e a cui magari non avevi mai pensato.

Che ci si creda o no, poco importa. Almeno una volta nella vita, tutti hanno letto l’oroscopo e, anche se per l’attuale pandemia mondiale ci si debba affidare alla scienza e alla medicina, perché non affidarsi alle stelle e alle congiunzioni astrali per scoprire la destinazione ideale per il tuo segno zodiacale?

Con l’inizio del nuovo anno tutti ci chiediamo cosa ci riserveranno e mesi a venire e spesso pensiamo già al viaggio che ci piacerebbe fare.

Se sei tra gli indecisi – mare o montagna, relax o avventura, città d’arte o natura – ma vuoi essere certo di fare la scelta giusta, abbiamo pensato ad un vero e proprio oroscopo turistico, suggerendoti alcune località della Polonia che, a seconda delle caratteristiche del tuo segno zodiacale, potrebbero fare al caso tuo.

Ariete

Le persone nate sotto il segno dell’Ariete sono sempre alla ricerca del nuovo e delle avventure. Sono coraggiose e indipendenti. A loro piacciono scelte insolite, fuori dal coro. La città polacca che potrebbe quindi incontrare le loro caratteristiche è Łódź, meta tutt’altro che scontata. Piena di contrasti e di energia creativa, Łódź accoglie viaggiatori che amano scoprire realtà nuove. Eclettica, intrigante e sorprendente, è sempre rivolta al futuro e al miglioramento. Esattamente come l’Ariete.

Toro

Il Toro ama il comfort e il lusso. Gli piace mangiare bene, fare shopping, circondarsi di oggetti belli e anche visitare posti incantevoli. È anche un tradizionalista a cui non piacciono troppo i cambiamenti. Per questo proponiamo la capitale della Polonia, Varsavia. È una città regale con monumenti maestosi ma anche ottimi ristoranti e grandi centri commerciali. Insomma, Varsavia sarà in grado di soddisfare tutti i bisogni del Toro.

Gemelli

I Gemelli sono vivaci, pieni di energia e curiosità. Odiano invece la routine. Amano trovarsi in mezzo alla gente. Ai Gemelli potrebbe quindi piacere la città di Lublino, aperta, romantica, pullulante di vita, arte e cultura. Da secoli punto d’incontro tra l’Oriente e l’Occidente, un importante crocevia mercantile e diplomatico in cui, oltre allo scambio delle merci, avveniva un continuo mescolarsi di idee, valori e usanze. La città, fiera del suo retaggio culturale, preserva la sua mentalità aperta che si manifesta anche attraverso l’organizzazione di numerosi eventi culturali. Lublino di certo non farà annoiare i Gemelli!

Cancro

Le persone nate sotto il segno del Cancro sono molto sensibili, delicate ed emotive. Generalmente sono anche calme e – alle folle e ai divertimenti – preferiscono pace e tranquillità. Amano le storie e le tradizioni di vari paesi. Tutte queste caratteristiche fanno sì che la meta perfetta per il Cancro sia la regione di Podlasie, con la sua ricchezza naturale (ben quattro parchi nazionali) e un variopinto retaggio multietnico e multiculturale. Così il Cancro potrà riposare lontano dalla gente, in mezzo al verde, ma anche scoprire tradizioni regionali.

Leone

Il Leone è sempre pieno di energia e molto attivo, dal punto di vista sociale, culturale e fisico. È una persona sicura di sé, fiera e ambiziosa. Essendo un segno davvero forte cosa potremmo proporre di meglio se non scalare le montagne? Al tenace e orgoglioso Leone sicuramente piaceranno i Monti Tatra con le sue vette di tipo alpino che superano anche i 2400 metri sopra il livello del mare!

Vergine

La Vergine ama l’ordine e l’armonia. Per lei tutto deve avere il proprio posto. Si trova quindi bene negli archivi, biblioteche, musei. È molto intelligente e le piace approfondire le proprie conoscenze. Potrebbe piacerle la città di Danzica, meta ricca di storia, ambita ma non troppo caotica. Alla Vergine piaceranno i suoi due moderni musei: il Museo della Seconda Guerra Mondiale e il Centro Europeo di “Solidarność”.

Bilancia

Le persone nate sotto il segno della Bilancia adorano la compagnia e il piacere della vita. Non gli piace pensare ai problemi di questo mondo, preferiscono starsene in pace e tranquillità nel proprio habitat. Sono sempre alla ricerca dell’armonia interiore. Per questo una meta perfetta sarebbe una zona ricca di natura, lontana dalle folle e dalla frenesia cittadina. Un’ottima scelta sarebbe la regione etno-storica della Casciubia, piena di boschi, laghi e fiumi in cui assaporare anche dei gustosi prodotti regionali e conoscere il folklore locale.

Scorpione

Lo Scorpione è misterioso e pieno di contrasti. È anche molto attivo e coraggioso, gli piacciono l’azione e le sfide e, secondo queste caratteristiche, l’ideale potrebbe essere percorrere (a piedi o in bicicletta) l’Itinerario dei Nidi d’Aquila, uno dei più suggestivi percorsi turistici in Polonia che deve il suo nome alle rovine dei castelli e delle fortezze che venivano eretti su commissione del re Casimiro il Grande nel XIV secolo, su rocce difficilmente accessibili. I castelli dei Nidi d’Aquila sono famosi per il loro carattere romantico e la suggestiva ubicazione.

Sagittario

I Sagittari sono persone molto curiose e aperte. A loro piace tutto quello che è nuovo ed esotico. Ovunque vadano riescono a trovare qualcosa di interessante. Adorano l’arte e la filosofia. Sono idealisti. La città di Zamość, considerata “perla del Rinascimento” – in quanto unico complesso urbanistico-architettonico al mondo che si avvicina al famoso concetto rinascimentale della “città ideale” – potrebbe fare al caso loro.

Capricorno

Il Capricorno è un conservatore, tradizionalista e non gli piacciono i cambiamenti. Adora la fermezza e la sicurezza. Per andare sul sicuro la scelta migliore sarà quindi la città di Cracovia, un grande classico, che risponde anche ad un’altra caratteristica del Capricorno che ama il divertimento. Cracovia è infatti una città studentesca, considerata capitale culturale della Polonia.

Acquario

L’Acquario è un visionario. Ama pensare al futuro e sentirsi libero. È anche abbastanza eccentrico (e ne va fiero) e si interessa alle nuove tecnologie. Anche se generalmente gli piace la compagnia, ama anche isolarsi ogni tanto e pensare ai misteri dell’universo. Adorerebbe quindi ammirare le stelle nel Parco del Cielo Stellato, nei Monti Bieszczady, dove il firmamento viene protetto dall’inquinamento luminoso, trattandosi di una vera e propria riserva naturale.

Pesci

Le persone nate sotto il segno dei Pesci adorano il misticismo. Sono affascinati dalla magia e dai fenomeni paranormali. In Polonia si trovano numerosi posti che potrebbero interessare i Pesci, tra cui il Castello di Krzyżtopór progettato seguendo il modello di un calendario. Possiede infatti quattro torri che rappresentano le quattro stagioni, 12 sale che rappresentano i 12 mesi dell’anno, 52 stanze e 365 finestre come le settimane e i giorni dell’anno, più una finestra aggiuntiva da utilizzare solamente negli anni bisestili.