La Sicilia è un luogo molto bello, tutto da visitare e scoprire: una terra che non appartiene a nessun Continente se non a sè stessa. Ad un passo dall’Africa ad un soffio dall’Europa è tutto un altro luogo. Arrivare è molto facile, agevolmente lo si può fare con un gran numero di rotte aeree ma ad oggi la soluzione più rapida restano sempre i traghetti sicilia con possibilità di arrivare a Messina, Trapani o Palermo. L’ isola è tutta molto bella da scoprire, carica di fascino, mistero, storia, natura e tanto altro ancora. Questa volta però vogliamo consigliarvi un itinerario differente, quello alla scoperta dei luoghi del commissario Montalbano.

3 luoghi chiave per il commissario Montalbano

Andrea Camilleri ha ambientato la bella narrazione incentrata sul commissario Montalbano nel territorio della provincia di Ragusa, la meno nota della Sicilia, non per questo però meno bella, anzi, qui spesso, nei borghi e nei paesi si incontrano i siciliani quelli più veri, quelli che con un sorriso ed un piccolo omaggio racchiudono in sè il vero spirito dell’ospitalità mediterranea. Ora però andiamo a caccia dei luoghi del commissario, prendiamo appunti e prepariamoci a passare un week end speciale! Innanzitutto ricordiamoci sempre che sebbene si controlli ogni minimo dettaglio della carta geografica dell’isola, da nessuna parte si troverà Vigata, ma in un certo qual senso ci andiamo comunque basta seguire il nostro itinerario!

Punta Secca: a cercare la casa del commissario! Eccola: a pochi passi da una bella spiaggia ecco la villetta dove buona parte della fiction viene girata. Siamo a Punta Secca, piccolo borgo di mare di Santa Croce Camerina, la particolare formazione rocciosa di fronte alla spiaggia le ha fatto prendere il nome di Punta Siccia. La posizione della villetta è davvero particolare tanto è vero che, raccontano in paese, agli inizi del secolo scorso veniva utilizzata come magazzino del pescato. Qui, si racconta, venivano lavorate alici, sarde ed acciughe per farle poi asciugare al caldo sole della spiaggia. Scicli: esiste esiste, una location tra le più belle della Sicilia. Qui sono state girate parecchie scene ed in particolare nella piazza del municipio dove sembrerà di trovarsi dinnanzi al commissariato di Vigata ed invece no! E’ il municipio di Scicli. Al primo piano della palazzina la stanza del Questore, in realtà è quella del Sindaco, oggi si può persino fare un tour all’interno proprio per respirare l’aria di quel commissariato da fiction! Modica: a cercare la bella e dolce Livia, nei pressi del duomo però non c’è la fermata del bus. In cambio però possiamo ammirare un bell’esempio di barocco, si tratta del duomo di San Giorgio inserito nella Lista Mondiale dei Beni dell’Umanità dell’UNESCO.

A tavola con il commissario

Montalbano è anche un’ottima forchetta e, nel week end nel ragusano non si può evitare di assaggiare la saporitissima cucina locale! Le proposte gastronomiche siciliane sono davvero tantissime però Montalbano sicuramente non sbaglia a scegliere nel menù ed allora non si può evitare di assaggiare:

Arancine: tipiche polpette grosse di riso ripiene con ragù e piselli, impanate e fritte

Caponatina di melanzane: melanzane tagliate a cubetti fritte e condite con un intingolo a base di pomodoro ed aceto

Pasta ‘ncasciata: una pasta al forno davvero differente, da provare

Spaghetti al nero di seppia: una delizia locale

Sarde a beccafico: sardine ripiene

Caciocavallo stagionato

Cannoli siciliani.

Solo qualche idea perchè comunque lo san tutti il commissario è un uomo a cui un buon piatto ed un bicchiere di vino rallegra la giornata ed aiuta a risolvere il caso più difficile!