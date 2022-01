Il bivio per Moggiona si trova a Poppi, Toscana, provincia Arezzo, poco dopo il ponte sotto il castello dei conti Guidi.

La strada sale verso la montagna, entra nel Parco delle Foreste Casentinesi e raggiunge Moggiona, aggrappata ai monti.

La sua storia è legata ai vicini monastero e Eremo di Camaldoli.

I moggionini erano bigonai, costruivano le bigonce di legno per il vino. Oggi a testimonianza rimane la Bottega del Bigonaio e qualche vecchio artigiano che mostra come si lavorava un tempo.

Moggiona ha adottato il lupo: ci sono sentiero, centro informativo e parco giochi del lupo per conoscere questo affascinante animale.

Soggiornare nel borgo è suggestivo in ogni stagione: a Ferragosto per la festa del fungo porcino, a settembre per i bramiti del cervo, in autunno per il foliage.

Nel periodo dell’Avvento per i presepi, i Babbi Natale, le renne di legno disseminati magicamente nel paese innevato. A piedi da Moggiona, in 5/6 chilometri, si raggiungono Lierna, il Monastero e oltre l’Eremo di Camaldoli.

Sentieri di storia e natura.

Amo rifugiarmi in questo angolo di Toscana dove comunità e natura accolgono e aiutano a ritrovarsi serenamente. E’ il mio luogo dell’anima.

Viola Viligiardi – Moggiona

