Itinerari e Luoghi n. 297 – Febbraio 2022

Itinerari e luoghi continua a raccontare “stati d’animo” che ci aspettano là fuori, dove ci portano i nostri desideri. Come scriveva Tiziano Terzani, “In verità non viaggio mai esattamente da solo perché ci sono sempre degli “amici” che mi porto dietro, della gente che ha fatto certe rotte e visitato certi posti prima di me. Prima di ogni partenza, dalla biblioteca, diventata col passar degli anni affollatissima, mi scelgo i compagni di viaggio (…). Viaggiando per il mondo a cercar di capirlo non ci sono migliori compagni di quelli che con lo stesso spirito hanno fatto la stessa strada e ne hanno scritto. Il semplice confronto fra com’era e com’è aiuta a capire, fa da guida”.

Itinerari e luoghi è felice di essere un vostro compagno che da trent’anni vi prende per mano per accompagnarvi verso “stati d’ani- mo” oggi più che mai desiderati. In questo numero oltre alle bellissime “fotografie in viaggio” di Vittorio Sciosia potrete accarezzare magnifiche idee da raggiungere quanto prima. Da non perdere l’esperienza di scoprire le vallate ai piedi del Monviso, la montagna dall’iconica silhouette e culla del Po, che stanno vivendo un processo di rinascita e rigenerazione grazie a montanari di ritorno ed emigranti dalle città che restituiscono a questi luoghi un’anima, svestendoli della triste destinazione vissuta come parco giochi della città, buona solo per le vacanze. Outdoor tutto l’anno invece nella Val di Sole, in bilico tra il Parco Adamello Brenta e il Parco Nazionale dello Stelvio, luogo legato alle terme di Pejo e di Rabbi e ai pionieri dell’alpinismo e del turismo. Ancora montagna, questa volta a pochi passi da Roma, dove scopriamo la dimensione autentica del Terminillo, sciando su neve perfetta e ciaspolando su percorsi inesplorati mentre nel fondovalle si prepara ancora il gelato e si smiela il millefiori Dop. Paolo Simoncelli ci racconta invece l’a- nima di Cosenza, città rigenerata nel segno dell’arte ma soprattutto dell’uomo che qui ha i volti del liutaio, del cantastorie, del pittore, del ciabattino, della stilista e dell’avvocato; bellissimo viaggio nel cuore della città vecchia per murales e trattorie, caffè storici e residenze d’artista. E infine, per tornare a viaggiare un po’ più lontano, ecco un’“altra” Rodi: tradizionalmente destinazione estiva tra le più ricercate del Mediterraneo questa grande isola greca nasconde tesori naturali unici e inaspettati.Che i vostri sogni diventino stati d’animo, quanto prima!”