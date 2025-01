Inverno alternativo? La Carinzia, con il suo paesaggio alpino ricco di diversità, i suoi panorami splendidi, i laghi ghiacciati e un clima invernale piuttosto mite offre una grande varietà di occasioni per vivere un inverno alternativo allo sci alpino, tra cui lo sci di fondo. I sapori della cucina carinziana, inoltre, influenzati dalle tre culture confinanti di Italia, Austria e Slovenia, catturano anche i buongustai più esigenti.

Ritmi slow e attività all’aria aperta

Il pattinaggio su ghiaccio è fra le attività più praticate in Carinzia. La presenza di numerosi laghi e specchi d’acqua ghiacciati ha favorito questo divertente sport. Il lago Weissensee, per esempio, ha fama di essere la pista di ghiaccio naturale più grande d’Europa. Qui, nel mese di gennaio, si svolge il “tour alternativo delle 11 città olandesi”, a cui partecipano fino a cinquemila olandesi che si misurano nel pattinaggio in velocità su percorsi di gara lunghi fino a 200 chilometri.

Nella Carinzia centrale, il lago Längsee è diventato un punto di ritrovo molto apprezzato per i pattinatori su ghiaccio. Qui si pattina su ghiaccio naturale circondati da dolci colline e dalla maestosa abbazia di St. Georgen, mentre nelle limpide giornate invernali la vista spazia fino alle cime innevate delle Alpi della Lavanttal e della Seetal.

Klagenfurt, capoluogo della Carinzia, offre un’attrazione speciale: quando sul canale Lend si forma un solido strato di ghiaccio, i pattinatori hanno a disposizione un percorso unico che porta direttamente dal vivace centro storico della città alla sponda orientale del lago Wörthersee e unisce il divertimento invernale con il fascino della città.

Escursioni con racchette da neve e wellness invernale

Chi desidera ricaricare le batterie e liberare lo spirito, può farlo con le passeggiate invernali attraverso paesaggi ammantati di neve, con gite in slitta a cavalli o escursioni con le ciaspole in gruppo, con una guida oppure in totale autonomia nel parco naturale del monte Dobratsch o nel campo dedicato alle ciaspole sul Klippitztörl. Un posto ideale per spiriti romantici e amanti della natura è la valle Lesachtal, un angolo di Carinzia del tutto naturale e incontaminato, che si trova tra le Dolomiti di Lienz e le Alpi Carniche, perfetto per fare lunghe escursioni con le racchette da neve.

“Dalle piste alle terme” è il motto dell’area di sport invernali di Bad Kleinkirchheim. Dall’ambiente sauna dei bagni Thermal Römerbad si arriva in pochi passi nel regno degli sport invernali e del divertimento sulla neve. Sempre a Bad Kleinkirchheim si trovano le Terme St. Kathrein: dopo un completo intervento di ristrutturazione, sono state riaperte nel settembre 2017 e vantano la più vasta area acquatica e il più lungo scivolo di tutte le terme della Carinzia, oltre a una grande area sauna, massaggi e trattamenti di bellezza. Anche le KärntenTherme di Villach sono ricche di fascino: l’area divertimenti con ampi scivoli è particolarmente apprezzata dai bambini.

Una novità proposta in Carinzia sono i bagni freschi e bagni in acqua ghiacciata: nei laghi della Carinzia sono state allestite speciali aree per fare bagni freschi anche d’inverno, utilizzate da associazioni che propongono questo tipo di esperienza in totale sicurezza.

Gusto alpino della Carinzia

La gastronomia riveste un ruolo di particolare importanza in Carinzia. Nella cucina carinziana dell’Alpe Adria ingredienti freschi di produzione locale, antiche tradizioni gastronomiche e nuove interpretazioni si fondono in un insieme deliziosamente gustoso. I sapori delle diverse regioni e il corso delle stagioni caratterizzano la vasta scelta gastronomica, com’è d’obbligo per una cucina veramente autentica (sulla guida online www.slowfood.guide (solo in tedesco) si trovano preziose informazioni su osterie, rifugi di malga e spacci agricoli).

Alcuni piatti tipici della Carinzia che bisogna assolutamente assaggiare sono i tortelloni al formaggio Käsnudel, il dolce Reindling, la trota Kärntner Laxn, lo speck della Gailtal e la grappa al pino cembro Zirbenschnaps. Tra le delizie della cucina carinziana invernale ci sono il Ritschert (uno stufato di orzo, fagioli e carne affumicata) e le specialità a base di agnello del Glockner e manzo dell’alpe Nockalm.

Info utili

Con la Winter Kärnten Card si ha diritto a moltissimi sconti e facilitazioni; include centri termali selezionati, funivie e attività per il tempo libero.

Info