È in edicola e online Itinerari e Luoghi di Gennaio/Febbraio

CARNEVALI D’ITALIA

Finite le feste, ricomincia la festa: il tempo di arrivare a metà gennaio ed è già il momento di mettersi in maschera. Per immergerci nei colori, nei suoni, nelle atmosfere del “mondo alla rovescia”, passiamo in rassegna alcune delle manifestazioni carnevalesche fra le più curiose e più coinvolgenti del Belpaese.

A cura di LUCIA IANNUCCI e PAOLO SIMONCELLI

Hanno collaborato LUCIANA COMO, VITTORIO GIANNELLA, MARCO GIOVENCO, MAURIZIO VARRIANO

TRENTINO | Alpe Cimbra

Uomini e storie

Centro focale della cultura cimbra in Trentino, il paese di Luserna è uno dei più preziosi fuori rotta nel cuore dell’area sciistica di Folgaria e Lavarone. Tutt’intorno, tra vette e foreste, si scoprono incredibili sculture naturali, malghe che fanno del latte un’arte, forti della Grande Guerra, cascate nascoste tra il verde… e non solo.

Testo di CLAUDIO AGOSTONI foto di BRUNO ZANZOTTERA

TOSCANA | Casentino

Santi, poeti e artigiani

Castelli millenari a lungo contesi, luoghi di fede che hanno fatto la storia, opifici che conservano e tramandano antiche tradizioni. Disteso fra l’alto corso dell’Arno e l’Appennino Tosco-Romagnolo, il Casentino è un concentrato di grande cultura e grandissima natura: quella delle sue foreste, protette da un parco tra i più belli d’Italia.

Testo e foto di ADRIANO SAVORETTI

L AZIO | Terminillo

La montagna di Roma

Poco oltre Rieti, dove la collina cede il passo alla montagna e gli inverni si fanno davvero freddi, si erge un massiccio che per qualche decennio del ‘900 ha avuto fortuna turistica oltre che sportiva. Con le ciaspole in spalla, andiamo sul Terminillo per scoprire un’area che di sciistico ha ormai poco e che potrebbe finalmente puntare sulla fruizione gentile.

Testo e foto di STEFANO ARDITO

CALABRIA | Sila

Le sorprese del sud

Abituati a vedere la Calabria come una destinazione per la classica “estate al mare”, d’inverno la ritroviamo in tutt’altra veste: quella delle nevi che ammantano il vasto altopiano della Sila, trasformandolo in una meta per le vacanze di stagione. E per quel tocco in più non mancano arte e storia, sapori del territorio e un bel giro… a vapore.

Testo e foto di EMILIO DATI

AUSTRIA | T irolo

Alpi Imperiali

Vacanze di stagione in Austria, appena al di là del confine: prima tappa il capoluogo tirolese Innsbruck, un concentrato di storia e d’arte che da solo vale la visita. E poi una puntata a tutto relax nel cuore della Ötztal per immergersi nelle piscine all’aperto di uno dei più grandi impianti termali alpini.

A cura di NINO MARTINO

A FRICA | Madagascar

Un’arca sull’oceano

Il Madagascar è un’isola ma in un certo senso è un continente a modo suo, e sa affascinare chi non si ferma alle spiagge patinate del turismo mordi e fuggi. Un paradiso in Terra dove i protagonisti sono gli animali, le piante, le mille forme e i mille colori di paesaggi tanto vari quanto straordinari.

Testo e foto di VITTORIO GIANNELLA

e nelle rubriche

Tipicità | I cugini di campagna

Tutelati dal marchio IGP, il Radicchio Rosso di Treviso e il Radicchio Variegato di Castelfranco Veneto danno carattere alla tavola invernale.

Check In | Diffuso e sostenibile

TRENTINO | Nel cuore della Val di Non un albergo per coniugare la vacanza attiva e il benessere nel rispetto dell’ambiente.

Benessere | Virtù di natura

Le erbe officinali offrono rimedi efficaci per prevenire e contrastare le malattie stagionali dell’inverno. Scopriamone alcuni segreti con la farmacologa Maria Grazia Spalluto

