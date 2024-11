È in edicola e online Itinerari e Luoghi di Novembre

È in edicola e online il numero 324 (Novenbre 2024) di Itinerari e Luoghi

IN QUESTO NUMERO

VALLE D’AOSTA | Saint-Marcel e la Via del Prosciutto

Tradizioni di famiglia

Ai piedi delle grandi vette battute dal turismo di massa c’è una Valle d’Aosta troppo spesso relegata nel ruolo di paesaggio di passaggio. A Saint-Marcel nasce un prosciutto squisito da gustare anche strada facendo, lungo un percorso a tema che soddisfa il palato, l’occhio e la voglia di viaggiare in libertà.

Di CLAUDIO VISMARA E PAOLA COLOMBI

LIGURIA | Finalese

La foresta silenziosa

Non solo spiagge e vivaci serate lungomare: il territorio di Finale Ligure è una meta ideale anche per l’outdoor, con percorsi per la bici e la mountain bike, vie ferrate ed escursioni dal sapore quasi alpino, come quella che sale da Finalborgo al Bric Agnellino attraversando la bellissima faggeta della Barbottina.

Testo e foto di FRANCO VOGLINO e ANNALISA PORPORATO

ALTO ADIGE | Plan de Corones

Una montagna di cultura

Piste da sci, percorsi escursionistici estivi e invernali, grandi panorami e un’organizzazione turistica ben articolata hanno reso il Plan de Corones una meta tra le più amate dell’Alto Adige.Ma a contendersi l’interesse dei visitatori ci sono anche due musei che ripercorrono la storia dell’alpinismo con gli occhi di alcuni dei suoi grandi protagonisti, primo fra tutti Reinhold Messner.

Testo e foto di STEFANO ARDITO

LAZIO | Valle Latina

Il volto dei luoghi

Vicina alle grandi vie di comunicazione eppure defilata dai classici itinerari del Lazio, la Valle Latina racchiude alcuni dei paesi più pittoreschi del Frusinate e una natura che riserva scoperte sorprendenti. Le sue carte sono un’accoglienza su misura, che vede gli abitanti impegnati in prima persona, e tante offerte di qualità, dal turismo attivo a quello slow.

Testo e foto di ADRIANO SAVORETTI

CAMPANIA | Agerola e Costiera Amalfitana

Una terrazza sul golfo

Battuti dal viavai incessante del turismo di giornata, gli splendidi scenari della Costiera Amalfitana possono essere apprezzati con tutta calma facendo base nel vicino entroterra ed esplorando il territorio a piedi o con i mezzi pubblici. Noi abbiamo scelto Agerola per la posizione centrale, la presenza di numerose strutture ricettive e la ricchezza di prodotti genuini della tradizione agricola, da affiancare ai sapori del mare.

Testo e foto di VITTORIO GIANNELLA

SLOVENIA | C arso e Alta Carniola

Storie di uomini, donne e animali

Un bosco popolato dagli orsi, un fantastico labirinto sotterraneo, un castello aggrappato alla roccia, una fattoria vegliata dalle montagne. Scenari di una favola? No, è Slovenia.

Testo e foto di SCILLA NASCIMBENE

INDONESIA | Giava e Isole Karimunjawa

All’equatore o giù di lì

Delle diciottomila isole che compongono l’Indonesia, Giava è una delle più grandi, le Karimunjawa fra le più piccole. Dalle spiagge incontaminate degli atolli corallini al misticismo dei templi millenari, una vacanza che soddisfa la voglia di mare e quella di cultura privilegiando un approccio sostenibile.

Testo e foto di RICCARDO CAFFU’

e nelle rubriche

WEEKENDARIO

Austria | mercatini di Natale

Come in tutto il paese, in Tirolo il periodo che precede il 25 dicembre permette di scoprire le tradizionali atmosfere dei mercatini di Natale

BAZAR | Le giacche per l’outdoor

Tre in uno, per tutti i climi

Un guscio esterno impermeabile e antivento, un interno imbottito o in pile per mantenere il calore: novità in tema di giacche per l’outdoor nella stagione fredda.

E SE NON CI TROVATE IN EDICOLA FATECELO SAPERE INVIANDO UN MESSAGGIO