Evoluzione della viticoltura, considerata dal punto di vista della sostenibilità ambientale e alla luce dell’evoluzione climatica che sta condizionando in maniera importante numerosi settori economici. Vino compreso.

Il tema sarà al centro di “Quo Vadis?”, quesito che fa da fil rouge al summit “Respiro e grido della Terra” dedicato al futuro della viticoltura e organizzato nell’ambito della 33^ edizione del Merano WineFestival in programma dall’8 al 12 novembre nel noto centro altoatesino.

In particolare il summit si svolge nelle giornate di apertura, venerdì 8 e sabato 9, articolato in sei incontri promossi in collaborazione con la International Viticulture and Enology Society.

L’obiettivo, come ha spiegato il patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher, è avviare un confronto sulla direzione che sta prendendo il mondo del vino con approfondimenti scientifici sulle strategie di adattamento della viticoltura al clima che cambia, sui vini da varietà di uve resistenti, sulle innovazioni in tema di viticoltura e agricoltura sostenibile. A conclusione del summit sarà redatto un Manifesto che sintetizzerà i contributi emersi durante gli incontri tematici, tracciando alcune direttrici per l’evoluzione del comparto enogastronomico.

Merano WineFestival 2024, un programma ricco di novità

Il rinomato appuntamento del settore enogastronomico prosegue come ogni anno nel solco delle proposte e dell’innovazione: al via venerdì 8 novembre la giornata dedicata a bio&dynamica & more, che dà spazio a 160 produttori italiani di vini biologici, biodinamici, SQNPI, Equalitas, Piwi, anfora e underwater, e l’apertura della GourmetArena nella cornice liberty del Kurhaus con 130 aziende tra food spirits e beer e il Mercato della Terra Slow Food. In serata, le attesissime premiazioni dei WineHunter Award Platinum, che sveleranno le eccellenze enogastronomiche protagoniste della Guida The WineHunter 2024, e la novità delle WineHunter Stars.Da sabato 9 a lunedì 11 le giornate centrali di The Festival, con la presenza di 330 aziende vitivinicole italiane e 110 internazionali; infine, martedì 12 è la giornata all’insegna delle bollicine di Catwalk Champagne&More, con 120 eccellenze selezionate tra maison di Champagne e produttori italiani di metodo classico. E poi showcooking, eventi collaterali, presentazioni e masterclass, tra cui i 4 appuntamenti con “Intrecci di Vite” al Castello Principesco.Con WH Ambassador Exclusive Lounge e WH Buyers’ Club, Merano WineFestival si fa sempre più internazionale, in un connubio armonioso tra eleganza, cultura e business.

Intrecci di vite: eventi esclusivi al castello principesco

Novità del 2024 sono i 4 appuntamenti esclusivi “Intrecci di Vite”, organizzati in collaborazione con Liber Experience, nell’affascinante scenario del Castello Principesco di Merano. Sabato 9 novembre Oscar Farinetti sarà il moderatore di un incontro fra Maurizio Zanella, fondatore di Ca’del Bosco, e Vittorio Moretti, fondatore di Bellavista, le due aziende più rappresentative della Franciacorta a livello nazionale e internazionale. Alle 16 si confronteranno due interpretazioni di un vitigno protagonista della grande enologia nazionale: il Sangiovese. Donatella Cinelli Colombini, fondatrice del Movimento del Turismo del Vino e dal 2016 al 2022 Presidente dell’Associazione Nazionale delle Donne del Vino, con il suo Brunello di Montalcino, e il Barone Francesco Ricasoli, titolare di Castello di Brolio, con il suo Chianti Classico. Si replica domenica 10 novembre alle 10,30 con due protagonisti delle zone più vocate alla produzione di vini bianchi italiani: Silvio Jermann, dell’omonima cantina, e il celebre winemaker Hans Terzer. Alle 16 appuntamento con altri due punti di riferimento dell’enologia italiana: Riccardo Cotarella, Presidente di Assoenologi e dell’Union Internationale des Œnologues, e Renzo Cotarella, amministratore delegato di Marchesi Antinori spa. Modera Daniele Cernilli.

Tanti appuntamenti da non perdere

In 5 giorni di Merano WineFestival sono decine gli appuntamenti che si susseguono, capaci di accontentare tutti i gusti. Dal Mercato della Terra a cura di Slow Food Alto Adige alle msterclass “Espressione dei vitigni Piwi” a cura di Nicola Biasi, per proseguire con spettacoli, showcooking e degustazioni in abbinamento a grandi vini.

La 33^ edizione del Merano WineFestival vede poco più di mille espositori, oltre 3.000 vini in degustazione, 250 etichette nella WineHunter Area, oltre 5.400 WineHunter Awards, 39 masterclass, 32 showcooking e 6 talk al Summit “Quo Vadis?”.

Informazioni e partecipazione all’evento