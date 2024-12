È in edicola e online Itinerari e Luoghi di Dicembre

È in edicola e online il numero 325 (Dicembre 2024) di Itinerari e Luoghi

SPECIALE FESTE DI NATALE

Un grande speciale dedicato alle feste di fine anno: tra presepi, mercatini, mostre a tema e altre manifestazioni natalizie, ecco settanta appuntamenti in tutta Italia (con una puntata oltreconfine) per trascorrere una giornata o un weekend all’insegna delle tradizioni, del divertimento e delle specialità del territorio.

A cura di LUCIA IANNUCCI. Hanno collaborato LUCIANA COMO, MARCO GIOVENCO, NINO MARTINO, STEFANO MELI, MAURIZIO VARRIANO

SVIZZERA | Vallese

brivido caldo

Nel Vallese, a poche decine di chilometri l’una dall’altra e a breve distanza dal confine italiano, ci sono due località che possono vantare il titolo di “più grande delle Alpi”. La prima è il fantastico ghiacciaio dell’Aletsch, dai panorami ineguagliabili, che oggi combatte contro il cambiamento climatico. La seconda è Leukerbad, centro termale divenuto famoso già ai primi del ‘500. Tutt’intorno, una rete di percorsi (accessibili anche con i mezzi pubblici) che offrono grandi soddisfazioni a chi ama le ciaspolate.

Testo di CLAUDIO AGOSTONI foto di BRUNO ZANZOTTERA

PIEMONTE | Valmessa

Inverno di cristallo

A poche decine di chilometri da Torino, dalla Valle di Susa si stacca la piccola e intatta Valmessa, con i suoi minuscoli villaggi e i tanti sentieri che sotto la neve si trasformano in splendidi itinerari per le ciaspolate attorno al Colle del Lys, terra di sacrificio dei partigiani.

Testo e foto di FRANCO VOGLINO e ANNALISA PORPORATO

LOMBARDIA | Val di Scalve

La storia nella roccia

Una strada scavata in una parete a picco sul vuoto, una diga maledetta, un labirinto di gallerie in cui i minatori hanno lavorato per oltre duemila anni. Siamo nell’appartata Val di Scalve, una delle mete più avvincenti e straordinarie della montagna bergamasca.

Testo e foto di ADRIANO SAVORETTI

VENETO | Dolomiti d’Ampezzo

Winter, wander, via!

Le escursioni invernali sono una collaudata abitudine dei montanari d’oltralpe, ma anche da noi incamminarsi sulla neve battuta è un’attività – è il caso di dirlo – che sta prendendo piede. Ecco cinque facili gite dagli incredibili panorami intorno a Cortina d’Ampezzo, la perla delle Dolomiti.

Testo e foto di STEFANO ARDITO

S VIZZERA | Trenino verde delle Alpi

Meraviglia in carrozza

A bordo del Trenino Verde delle Alpi, lungo i 152 chilometri che da Domodossola portano a Berna: un modo per scoprire un incantevole spicchio di Svizzera senza l’assillo dell’auto. Due ore e venti minuti di viaggio, non uno di più, non uno di meno, con infallibile puntualità elvetica.

Testo e foto di VITTORIO GIANNELLA

e nelle rubriche

Tipicità | Calici d’autore

Vini di pregio che raccontano storia e cultura dei loro territori per un brindisi festivo all’insegna della qualità e dell’eleganza

Check In | Il verde del Garda

Tre in uno, per tutti i climi

A Salò (BS) Servizi di elevato livello in un nuovo hotel concepito con criteri di sostenibilità

Benessere | Lo spirito delle piante

Da più di trent’anni i boschi dell’Appennino Tosco-Romagnolo ospitano un’azienda di erbe officinali che è nata e si è sviluppata secondo ritmi naturali e bioenergetici

B azar | Viaggi sotto l’albero

Il Natale è in arrivo: un’ottima occasione per regalare (o regalarsi) capi di abbigliamento, attrezzature e accessori per il tempo libero on the road, le vacanze e la vita all’aria aperta. Tante proposte dalle aziende per i tuoi regali.

B ibliotech | Natale da sfogliare

In ritardo con i pacchetti da mettere sotto l’albero? Ecco una serie di proposte letterarie incentrate sul viaggio fisico, mentale, spirituale e perfino del gusto.

