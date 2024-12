Le feste di fine anno in Germania non sarebbero le stesse senza i mercatini di Natale. Nel numero di dicembre di Itinerari e Luoghi, attualmente in edicola, vi parliamo delle iniziative e dei mercatini di quattro meravigliose città come Brema, Aquisgrana, Dresda e Rostock. Mentre dalle pagine web il tuffo fra le magie del Natale in Germania prosegue con altri mercatini insoliti e curiosi, talvolta meno conosciuti ma certamente ricchi di fascino (immagine in apertura, il mega calendario dell’Avvento a Gengenbach. Ph. Dieter Wissing).

A Traben-Trarbach per il mercatino di Natale sotterraneo

Nelle vicinanze di Treviri, nella Renania Palatinato, ogni anno viene allestito un mercatino assai particolare: si tratta del mercatino natalizio del Vino della Mosella, ubicato nelle cantine storiche della città di Traben-Trarbach. Questi spazi, risalenti al XVI secolo, sono elegantemente arredati e impreziositi da una romantica illuminazione che crea atmosfere uniche. Nella graziosa cittadina (dove il programma è assai ricco di eventi culturali, tradizionali e musicali anche lungo le vie del centro storico) vengono celebrati i temi del “vino, piacere e cultura” proponendo degustazione di vini pluripremiati accompagnati a piatti tipici, letture d’autore e ad un fine artigianato locale. Il progetto nasce con l’intenzione di ridare vita alle prestigiose cantine della Mosella che nel ‘900 hanno reso famosa questa località grazie al commercio del Riesling. All’interno delle cantine, l’aria è pervasa dai profumi invitanti del vin brûlé, delle mandorle tostate e del fresco abete, regalando un calore che contrasta dolcemente con il freddo pungente dell’esterno.

Artigiani ed espositori della Mosella, dell’Eifel, dell’Hunsrück e del Reno presentano ogni fine settimana fino al 1° gennaio 2025, articoli decorativi di alta qualità, idee regalo, specialità culinarie, prodotti per la casa e per il benessere, oggetti d’antiquariato, oggetti creativi di moda e gioielli della regione. Info

La gigantesca candela di Schlitz

La città-castello di Schlitz, in Assia, è un luogo straordinario durante il periodo dell’Avvento, poiché qui si può ammirare la candela più grande del mondo che raggiunge addirittura i 42 metri di altezza. Durante tutti i fine settimana dell’Avvento, la candela di Schlitz risplende sul suo mercatino di Natale. Enormi strisce di tessuto rosso trasformano il torrione del castello Hinterburg nella più grande candela che sovrasta la storica piazza del mercato e si fonde armoniosamente con l’insieme del castello dell’antica città a graticcio. In cima alla torre troneggia una riproduzione della fiamma della candela, realizzata con centinaia di lampadine.

I visitatori di Schlitz sono allietati da un vasto programma: musica dal vivo, mostre ed esposizioni, una giostra per bambini e, naturalmente, specialità natalizie di ogni genere. Il mercatino di Natale di Schlitz è aperto tutti i fine settimana dell’Avvento, sabato e domenica dalle 12 alle 20. Info

Un rifugio sui tetti di Francoforte

Chi sale fino al quinto piano del parcheggio della Konstablerwache di Francoforte, scoprirà le scale illuminate dalle numerose lucine che conducono sul tetto dell’edificio. Salendo gli scalini si rimane già colpiti dalla splendida vista sullo skyline della città e, una volta raggiunto il tetto, i visitatori rimangono stupiti dall’atmosfera suggestiva che circonda il rifugio “CityAlm”. Nei mesi di novembre e dicembre, l’atmosfera diventa ancora più magica grazie al mercatino di Natale più alto di Francoforte. È l’occasione per lasciarsi conquistare dal mix irresistibile di delizie culinarie, piatti rustici, birra alla spina, musica dal vivo e momenti di puro divertimento in un’esperienza natalizia unica nel suo genere con una vista spettacolare sullo skyline di Francoforte. Il mercatino si svolge fino al 22 dicembre (sabato 14 – 23, domenica 14 – 21). Info

Nel cuore della Foresta Nera, sotto la ferrovia più ripida della Germania

Il mercatino natalizio “Ravennaschlucht” si distingue per la sua ambientazione pittoresca e il fascino unico. Si nasconde infatti tra le solenni colline innevate della Foresta Nera sotto gli imponenti archi del viadotto della ferrovia più ripida della Germania, la “Höllentalbahn”. È qui che si riuniscono le bancarelle illuminate di una quarantina di commercianti pronti a vendere oggetti di artigianato, idee regalo insolite e prodotti regionali. Nella gola si trova anche l’ufficio postale di Natale, ormai diventato una tradizione, dove i bambini possono inviare la loro lista di desideri direttamente a Gesù Bambino. Per raggiungere questo insolito mercatino conviene andare in treno fino a Himmelreich o Hinterzarten, per poi prendere uno dei bus navetta. Vengono inoltre organizzate escursioni con le fiaccole per raggiungere il mercatino nella gola di Ravenna che partono dal Kurhaus di Hinterzarten da venerdì a domenica in tutti i fine settimana dell’Avvento, inizio dell’escursione in orari diversi (Costo: 37€ comprensivo di fiaccolata, ingresso al mercatino di Natale e ritorno con il servizio navetta; venerdì 15 – 21; sabato 14 – 21; domenica 14 – 20). Info

A Gengenbach il più grande calendario dell’Avvento

Da oltre vent’anni, il municipio di Gengenbach, caratteristica cittadina della Foresta Nera, si trasforma nel più grande calendario d’Avvento del mondo. A partire da fine novembre la facciata del municipio ospita 24 immagini – tante quante le finestre del calendario – del famoso illustratore tedesco Olaf Hajek. Ogni sera, a partire dalle 18 viene aperta una nuova finestra del calendario che è possibile vedere fino al 6 gennaio.

Sulla Piazza del Municipio “Historischer Marktplatz” si trova inoltre il bellissimo mercatino dell’Avvento con numerose bancarelle che vendono oggetti d’artigianato di ogni genere, delizie locali e specialità culinarie. Info

Mercatino medievale di Schwarzenberg

Il mercatino di Natale di Schwarzenberg è uno dei più belli dei Monti Metalliferi. Tra le bancarelle natalizie di dolcetti e quelle di oggetti di design è possibile ammirare le più antiche piramidi in legno conservate al mondo e figure in legno intagliate a grandezza naturale. Non per niente è considerato uno dei mercatini di Natale più romantici e belli della Sassonia. I punti salienti sono le parate delle fiabe e quella della montagna di Schwarzenberg che vedono la presenza di 146 musicisti e 320 persone che indossano costumi tradizionali, oltre a un vasto programma culturale. Con una tradizione di 480 anni, il mercatino di Natale medievale nel cortile del castello e la mostra ferroviaria nell’ex galleria ferroviaria rendono il mercatino di Natale di Schwarzenberg un’esperienza speciale. Il mercatino è aperto dal 6 al 15 dicembre dalle 11 alle 20. Info

Mittenwald, il borgo bavarese dei liutai

Durante l’Avvento, la caratteristica cittadina bavarese di liutai Mittenwald, sulla catena montuosa del Karwendel e a una ventina di chilometri da Garmisch-Partenkirchen, si trasforma in un paesaggio natalizio coperto di neve. In questo periodo, tra il museo della liuteria e la chiesa parrocchiale barocca si radunano i numerosi commercianti che, nelle loro capanne, vendono principalmente oggetti di artigianato e prodotti alpini, come articoli in lana e feltro, decorazioni per l’albero di Natale, giocattoli in legno e presepi. Mittenwald è famosa per le sue case affrescate con

motivi sacri e profani e per l’arte liutaia grazie a Matthias Klotz che imparò quest’arte a Cremona e la portò a Mittenwald nel 1684. Nel Geigenbaumuseum, allestito nella casa natale di Klotz, è possibile apprezzare i capolavori prodotti dai maestri bavaresi e capire il processo di produzione di questo magico strumento ad arco. Dal 12 al 15 dicembre dalle 12 alle 20. Info

