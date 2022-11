Si può conoscere l’anima di un luogo da tante cose, una di queste sono le sue botteghe storiche. Si tratta di quei posti che “ci sono sempre stati” che hanno a tratti trasformato una città o un borgo, che hanno fatto parte della sua storia fino a diventarne un cardine.

Al momento sono ben 27 le botteghe storiche di Ferrara, la maggior parte nel centro cittadino, una piccola parte in provincia, hanno tutte una storia da raccontare ma oggi ci concentreremo su quelle del centro storico, per conoscere la città con un altro punto di vista.

Come diventa un negozio “bottega storica”

Per bottega storica si intendono quelle attività commerciali e artigianali aventi valore storico e/o artistico. Devono rappresentare una testimonianza dal punto di vista storico, culturale, manifatturiero locale.

Ogni città ha il suo albo dedicato e per rientrarci serve rispettare alcuni requisiti:

Esercitare la stessa attività nello stesso locale o nella stessa area pubblica da almeno 50 anni continuativi (25 anni per le osterie) anche con denominazioni, insegne, proprietà o gestioni diverse.

(25 anni per le osterie) anche con denominazioni, insegne, proprietà o gestioni diverse. Al loro interno conservano gli arredi ed elementi di interesse storico, artistico, architettonico e ambientale o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura locale.

Le riconoscerete perché espongono all’ingresso o all’interno del locale la famosa targa che indica l’appartenenza all’albo delle botteghe storiche.

Le botteghe storiche di Ferrara: itinerario tra le vie del centro storico

Iniziamo questo itinerario tra le botteghe storiche di Ferrara con una buona colazione, per incominciare bene la giornata di passeggio tra le storia e le tradizioni ferraresi.

La prima bottega storica che incontrerete è il Panificio Cappelli.

In posizione strategica, vicino al Parcheggio Centro Storico, perfetto per lasciare l’auto e iniziare ad esplorare la città, proprio all’ingresso delle vie storiche, il suo profumo dà il buongiorno a tutta Ferrara.

Il Panificio Cappelli risale ai primi anni ’70 e continua la sua tradizione a conduzione famigliare. Nei primi anni ’90 viene inserito nel panificio un “corner coffee”. Può sembrare normale ora, ma all’epoca fu qualcosa di unico in città!

Ora addentriamoci nel centro storico.

Passeggiamo lungo Corso Martiri della Libertà, osserviamo la Cattedrale, il Castello e fermiamoci sotto ai bei portici del Teatro Comunale di Ferrara. Tempio della musica e dell’arte, proprio qui incontriamo una bottega storica risalente al 1854, che oggi rappresenta un punto di riferimento in materia di musica a Ferrara: Pistelli e Bartolucci. Se sbirciate all’interno, potete ancora trovare le scaffalature in legno e le foto dell’epoca.

Consiglio di fare un salto alla bellissima Rotonda Foschini, una finestra sul cielo di Ferrara, e proseguiamo il nostro itinerario sotto ai portici della città.

La Farmacia Navarra conserva l’insegna dell’epoca, spicca tra i negozi delle catene moderne. Siamo davanti al Castello Estense, in un punto particolare.

Qui la tragica vicenda avvenuta nella notte del 1943 unisce storia e cinema. Sono le parole di Bassani che ci guidano indietro nel tempo, in una Ferrara in bianco e nero, ai tempi del fascismo. La tragica vicenda dell’eccidio fascista degli undici cittadini ferraresi è vissuta dagli occhi del farmacista che osservò tutto dalla finestra sopra la farmacia.

Oggi una targa ricorda quell’evento e quell’insegna della Farmacia Navarra, resta un simbolo del passato.

Facciamo pochi passi lungo il fossato del Castello per incontrare uno dei pochi esempi liberty presenti a Ferrara

La Birraria Giori, non è un errore, è proprio una birraria è all’attivo dal 1881ed era un luogo di ristoro per viaggiatori e mercanti già all’epoca.

Proseguiamo la nostra passeggiata ritornando verso la Cattedrale, qui possiamo incontrare due esempi di manifattura locale che, per certi versi, rendono Ferrara un punto di riferimento della moda.

La prima bottega che incontriamo è Schiappelli, nata come cappelleria, qui venivano e vengono ancora venduti i cappelli del celebre marchio Borsalino. Diventato uno dei maggiori rivenditori, il negozio ricevette dalla ditta Borsalino un medagliere con i vari traguardi ottenuti dal marchio. Il medagliere venne rubato ma, cosa più unica che rara, i ladri restituirono poi il medagliere dopo una settimana.

Facciamo due passi sotto alla moderna Galleria Matteotti per raggiungere un’altra icona dello stile ferrarese.

La casa del Guanto è un negozio piccolo in cui si respira un’elegante atmosfera d’altri tempi. Gli arredi e le foto storiche ricordano un passato alla Grande Gatsby e in una vetrina potete osservare ancora gli strumenti dell’epoca. Qui potete capire il vero significato di “calzare come un guanto”. Le due proprietarie vi trasporteranno indietro nel tempo, a quei tempi in cui si indossavano i guanti come oggetto di stile anche in estate.

Mangiare nelle botteghe storiche

Se volete mangiare la cucina tipica ferrarese respirando l’atmosfera di una bottega storica, dovete assolutamente passare all’Osteria degli Angeli.

Si trova nella suggestiva cornice di Via delle Volte, l’iconica via medievale di Ferrara. In estate potete mangiare direttamente lungo la via.

La bottega risale addirittura all’anno 1000, era chiamata locanda di posta. Qui infatti era allestita la dogana per il passaggio delle merci e annessa alla dogana c’era la locanda come punto di ristoro per mercanti e trasportatori.

Come prendere parte ad un itinerario guidato nelle botteghe storiche di Ferrara

Ovviamente potete andare alla scoperta delle botteghe storiche in completa autonomia mentre passeggiate per le vie del centro storico di Ferrara. Se volete però immergervi appieno in questa atmosfera, potete prendere parte al tour guidato organizzato da Visit Ferrara.

Sul sito di Visit Ferrara potete prenotare l’esperienza e ricevere tutte le informazioni necessarie per prendere parte al tour.

Il costo delle visita è di 12 euro a persona mentre è gratuito per bambini fino a 10 anni.

Buona visita!