É in edicola il numero 305 (novembre 2022) di Itinerari e Luoghi

L’autunno è tempo di riflessioni. È ancora possibile godere di tepori dipinti con i colori caldi che annunciano la stagione più fredda. Le giornate si accorciano ma è un piacere trascorrere giornate all’aperto, magari tenendosi in forma con belle camminate. “Non perdere la voglia di camminare: io, camminando ogni giorno, raggiungo uno stato di benessere e mi lascio alle spalle ogni malanno; i pensieri migliori li ho avuti mentre camminavo e non conosco pensiero così gravoso da non poter essere lasciato alle spalle con una camminata… ma stando fermi si arriva sempre più vicini a sentirsi malati… Perciò basta continuare a camminare, e andrà tut- to bene”. Sono parole di Bruce Chatwin, che sembrano raccontare in poche righe la vita di Marika Ciaccia, viaggiatrice e camminatrice 2.0 che da questo numero racconterà sulle pagine di Itinerari e luoghi i suoi sentieri più belli. “La vera casa dell’uomo non è una casa, è la strada. La vita stessa è un viaggio da fare a piedi” diceva lo scrittore e viaggiatore americano. Passo dopo passo la vita di Itinerari si apre così a nuove esperienze di viaggio più contemporanee sempre ispirate alla consapevolezza di chi viaggia lentamente.

profumate di vino e tartufi, formaggi e nocciole per un fine settimana di gusto e colori.

Se il Danubio potesse parlare racconterebbe i grandi fasti del passato ma anche un passato non facile; il grande fiume si è confidato con Scilla Nascimbene e le ha raccontato l’anima aristocratica e anticonformista, vibrante e malinconica, fiera del suo fascino moderno e delle origini magiare che si riflette sempre lucente e in perenne rinascita sulle sue acque. La penna di Claudio Agostoni e l’occhio di Bruno Zanzottera rivelano la dimensione outdoor tra mari e monti nella Liguria di Finale, meta che assicura grandi emozioni agli arrampicatori di mezzo mondo che vengono qui per scoprire falesie e palestre di roccia, considerata la Mecca di mountain bikers ed escursionisti che amano camminare sospesi tra cielo e mare. Da non perdere il viaggio raccontato da Paolo Simoncelli in quel di Catanzaro, per scoprire U Ciaciu e Mimmo Rotella, il museo del rock e l’aura di Gissing, il parco della Biodiversità e Rocco il parrucchiere, il morzello e le mani dei “visionari”. Buoni viaggi e buone camminate a tutti voi.

RUBRICHE CULTURA – Milano: da romantica a scapigliata

PERCORSI – Val di Pejo: un luogo in cui perdersi

200 PAROLE – La Rocca dei Corvi: un angolo selvaggio a due passi da casa

EVENTI – Cambiare un territorio attraverso la cultura

ITINERARI INTERVISTE – Viaggiare a piedi con leggerezza e consapevolezza

LIBRI – Novità editoriali ITINERARI Piemonte – Langhe

Liguria – Alpi Liguri

Calabria – Catanzaro

Liguria – Finale Ligure

Ungheria – Budapest

Vi Aspettiamo in edicola dal 28 ottobre 2022

Itinerari e Luoghi n. 305, novembre 2022, é in edicola al costo di € 5,00.

Abbonati a “Itinerari e Luoghi” – CLICCA QUI PER INFO