Con Corsica Sardinia Ferries potrete scegliere tra due minicrociere, per trascorrere un emozionante Capodanno sulla cresta dell’onda, tra brindisi, giochi, musica, buona cucina e un servizio impeccabile. Due proposte differenti, che consentono di scoprire suggestivi mercatini, eventi e affascinanti tradizioni natalizie di Corsica e Costa Azzurra. “Per il Veglione, gli chef di bordo proporranno menu creati ad hoc: piatti della tradizione, con ingredienti più creativi e materie prime di qualità” commenta Sébastien Romani – Chief Sales Officer di Corsica Sardinia Ferries.

Capodanno in Corsica a bordo della m/n Mega Express Two – Livorno/Bastia: 1 notte

Partenza da Livorno la mattina del 31 dicembre, arrivo a Bastia nel primo pomeriggio, con possibilità di sbarcare per visitare la città. Un cenone con veglione, tra musica, giochi e brindisi, una notte a bordo e una ricca colazione. Il primo giorno dell’anno vi regalerà una rigenerante passeggiata per le vie di Bastia, prima del rientro a Livorno, dove l’arrivo è previsto alle 18. Tariffe a partire da 230 euro per persona, in cabina doppia interna, tasse incluse.

Capodanno in Costa Azzurra a bordo della m/n Pascal Lota – Savona Vado Ligure/Nizza: 2 notti

Partenza da Savona – Vado Ligure la sera del 30 dicembre, arrivo a Nizza la mattina del 31 dicembre, con possibilità di sbarcare per tuffarsi nell’atmosfera festosa della città. Un’elegante cena servita, un cenone con veglione, due ricche colazioni a buffet e i fuochi d’artificio della città più eccitante della Costa Azzurra. Il rientro a Savona Vado Ligure è previsto alle 17 del 1° gennaio. Tariffe a partire da 335 euro per persona, in cabina doppia interna, tasse incluse.

Programmi e prenotazioni su https://www.corsica-ferries.it/promozioni/capodanno.html