Lucinasco è un delizioso paese a 25 minuti di auto da Imperia, lungo la Valle Impero, situato nell’entroterra ligure occidentale. Già salendo per i tornanti siamo circondati da ettari di alberi di ulivo ben curati su terrazzamenti che qui chiamano “fasce”. I muri sono realizzati a secco, cioè senza cemento, nel rispetto di una tradizione secolare.

Il paese si trova a 499 m, arroccato sulla cresta della collina. Da una parte si vede il mare in lontananza, dall’altra le Alpi Liguri che d’inverno diventano bianche.

Due lati come se fossero due stagioni, evidenziate anche dal cambio di vegetazione. Il paese è un tipico borgo ligure con la sua chiesa, i suoi vicoli chiamati carruggi, ma con in più un piccolo castello (non visitabile all’interno) e un interessante museo diffuso dell’arte contadina. Il Sindaco attuale sta cercando di tenerli aperti in date fisse, ma ovviamente è meglio informarsi prima. Poco fuori del paese c’è un delizioso laghetto artificiale su cui si riflette la chiesa di Santo Stefano in un quadro idilliaco alla Monet. Un tuffo nel passato testimoniato dal fatto che fino agli anni ’70 la strada per raggiungere il paese era ancora sterrata.

