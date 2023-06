La Burlanda: fattoria agricola biologica in Lunigiana, affonda le sue radici in un cuore verde tra Toscana e Liguria sin dal XlX secolo. Un antico podere, nascosto tra viti ed ulivi secolari, in cui la famiglia ha da sempre vissuto nel pieno rispetto della vita contadina. Non un luogo come tanti altri, ma un posto dove è ancora possibile trovare un legame con le stagioni, con gli aromi ed i colori della terra.

Le produzioni agricole, la cucina genuina che regala sapori e profumi spesso dimenticati. Gli alloggi accoglienti e curati nel dettaglio con materiale e stile costruttivo locale. Qui il soggiorno garantisce un salutare distacco dalla quotidianità frenetica, immergendovi in una realtà lenta e rilassata, ravvivata da passeggiate nel verde e visite ai simpatici animali, da giornate trascorse al mare nel Golfo dei Poeti e delle Cinque Terre, da visite agli storici borghi medievali, da serate di musica nei locali della Versilia o dal vivo nelle piazze dei centri vicini.

Olio, vino, miele e salumi possono essere acquistati in loco oppure potete degustare una cena a base di specialità locali in un contesto informale ma curato e in un’osteria presidio Slow Food a km0.

Prima colazione semplice e genuina con i prodotti della fattoria o di fornitori partner del territorio.

Un territorio ricco di risorse storico-culturali e naturali. La Lunigiana infatti, storica regione comprendente diversi Comuni della Provincia della Spezia e Massa Carrara, è lo scenario perfetto per imbattersi in siti medievali e siti archeologici, castelli e antiche pievi, spiagge suggestive e praticare attività nel verde. Alpi Apuane e le Cave del Marmo di Carrara sono a pochi chilometri di distanza.

Una piscina a disposizione degli ospiti potrà allietarvi nelle giornate più calde oppure al rientro da una piacevole escursione nei dintorni.

Un luogo fatto di persone amorevoli e profondamente innamorate della casa che abitano. Uno stile di vita semplice per potersi ricongiungere a quella natura ancora vergine e poco manipolata dall’essere umano. Campi verdi, colline, ulivi. Il clima che si fa mite per la piacevole incursione della brezza marina e del mare a poca distanza

La Burlanda: fattoria agricola biologica in Lunigiana dove l’ambiente è primario e protagonista. La natura detta ritmi e l’avventore deve solo piegarsi al suo volere.

Un posto da visitare e da vivere.

Buon soggiorno

La Burlanda