Ti racconto un museo: il Piadina Experience

Un’esperienza unica ed immersiva nel cuore della Romagna, non un semplice museo, ma un viaggio unico che parte dal neolitico e arriva fino alle tavole di oggi, ecco a voi il primo museo al mondo dedicato alla piadina: il Piadina Experience.

Storia e tecnologia si uniscono

Come tutte le belle storie, anche questa inizia sfogliando un libro, un libro molto particolare che contiene una formula magica, una magia che si rinnova ogni giorno. Così inizia il percorso guidato del Piadina Experience, il museo perfetto per chi ama mangiare, il museo perfetto per portare i bambini e tornare bambini.

Un percorso interattivo fatto di video e materiali multimediali che raccontano una storia antichissima rendendola di facile fruizione. Tutta la visita guidata infatti è coinvolgente ed emotiva, perché si passa da un passato lontanissimo a noi fino ad arrivare alla storia dei nostri nonni, son quei racconti che toccano il cuore.

Il percorso si avvicina quindi sempre più ai giorni d’oggi, giorni talmente vicini da entrare proprio nello stabilimento di Riccione Piadina in cui vengono realizzate oggi le piadine che possiamo trovare sulle nostre tavole.

Un tunnel sospeso mostrerà in tempo reale la produzione e i macchinari in funzione, fino ad arrivare alla stanza della magia, in cui vivere un’esperienza sensoriale unica, che parte dal grano e arriva fino alla tavola, ecco infatti la magia che si rinnova ogni giorno.

Piadina Experience, non un semplice museo, una vera esperienza

Al Piadina Experience, si può visitare il museo ma si possono anche mettere le mani in pasta, imparando da vicino la ricetta della piadina guidati dalle azdore romagnole. Mazurca e mattarello, tante risate e profumo di buono, un po’ come essere a casa di nonna.

La nota finale è ovviamente la degustazione di piadina, cosa che non poteva assolutamente mancare in un’esperienza di questo tipo.

Un progetto unico e incredibile

Il Piadina Experience è ad oggi il primo museo al mondo dedicato alla piadina, un progetto incredibile realizzato da Riccione Piadina, nato per promuovere i prodotti e il territorio, promuovendo così lo spirito della stessa Romagna.

Con un’unica visita si può scoprire la storia e conoscere la produzione del simbolo della Romagna e, chi ha molta fame, può fermarsi all’osteria di Riccione Piadina per provare le piadine e i piatti della tradizione, una vera esperienza a 360 gradi che consiglio soprattutto a tutti i nostalgici, ma che è perfetta per tutti coloro che vogliono vivere una mezza giornata all’insegna della genuinità.

Piadina Experience

Via delle Robinie, 99, 47842 San Giovanni in Marignano RN

Giovedì e Venerdì: ore 11.00 Venerdì sera: 19.30

Visita museo con degustazione Intero €10

info@piadinaexperience.com