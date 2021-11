La stagione invernale è alle porte!

È il luogo ideale per ricaricarsi, per sentirti libero, per misurarti con gli sport che più ami o in sfide ad alto tasso energetico.

Siamo a La Thuile, il lato wild del Monte Bianco, quello potente, esplosivo, lontano da tutto, dalla frenesia della quotidianità e al contempo raggiungibile rapidamente e con comodità. Perfetto per interagire con una montagna forte, capace di trasmettere forza ma anche quiete e armonia.

La Thuile si appresta ad aprire la stagione invernale, il periodo dedicato agli sport ‘in bianco’, con un’offerta capace di garantire non solo un soggiorno active, ma anche rigenerante ed energizzante.

Forte di una posizione geografica e di un contesto naturalistico che la caratterizza come il Lato Wild del Monte Bianco, La Thuile ha anche il vantaggio di essere raggiungibile in pochi minuti dall’autostrada e dunque facilmente accessibile; tutto questo mantenendo e preservando le caratteristiche del luogo di montagna isolato e disconnesso dalla frenesia della quotidianità. Sicuramente un angolo delle Alpi che, come pochi altri, è in grado di trasmettere la forza e la potenza proprie della montagna, favorendo un rapido riequilibrio psico-fisico.

Dal prossimo 27 novembre, le vette di La Thuile saranno accessibili agli appassionati di sport sulla neve desiderosi di stringere un’alleanza più stretta con la natura, unendo l’attività fisica alle molte occasioni di contemplazione e di vita all’aperto utili per rigenerarsi e ritrovare il perfetto equilibrio psico-fisico. Una vera terapia benefica per corpo e mente.

E dall’11 dicembre sarà anche possibile spingersi oltre confine e scoprire il versante francese del comprensorio di La Thuile.

Se sei uno ski lover accanito, hai di che sbizzarrirti a La Thuile: potrai sciare senza frontiere, senza code e no-stop nel vasto comprensorio sciistico internazionale Espace San Bernardo che collega La Thuile con La Rosière in Savoia (FR): una vera e propria ski area di confine che si pone tra i più articolati e adrenalinici dei comprensori alpini, vantando una stagione sciistica più lunga e un entourage di vette incontaminate. 152 km di piste per tutti i gusti e livelli, toccando l’altitudine di 2.800 metri del Mont Valaisan (la più alta del comprensorio) raggiungibile sia dal versante francese che da quello italiano attraverso il Belvedere (2.650 metri), dove l’emozionante vista a 360° sulle vette ti permetterà di ricaricare le energie.

E qui non potrai perderti la pista che più di tutte rende unica La Thuile, la famosa “3 Franco Berthod”, una delle più difficili in Italia e sicuramente la più ripida (76% di pendenza sede di gara di Coppa del Mondo).

Ma La Thuile non si ferma qui.

Non dimenticare che questa località valdostana propone una serie di alternative allo sci che permettono di vivere la montagna con i suoi silenzi e i suoi ritmi, osservare panorami straordinari, passeggiare nei boschi e conquistare le vette passo dopo passo. Che tu preferisca un’attività più ‘rilassante’ o uno sport estremo, le vacanze a La Thuile regalano energia pura e forti emozioni.

Sci alpinismo: diventa un tutt’uno con la montagna

La conquista di una cima e il paesaggio che ti investe con la sua potente bellezza: lanciati in una delle tante escursioni di sci alpinismo a La Thuile.

Da Pont Serrand (1.609m) a Combe Varin (2.620m), ti aspetta una gita di 4 ore non impegnativa ma estremamente rigenerante, dal Colle del Piccolo San Bernardo a La Thuile, un percorso di tredici chilometri con alcuni tratti di falsopiano e spettacolari scorci sul Monte Bianco e l’Aiguille de Trélatête, o ancora il più impegnativo che da La Joux (1.494 m) arriva a Mont Valaisan (2.891 m), punto che offre un panorama a 360° sulle montagne francesi e sulle più alte cime delle Alpi, per ridiscendere in mezzo ai boschi.

Freeride: libertà sulla neve

Per vivere il lato più wild della montagna d’inverno, lo sci e lo snowboard a 360°, il freeride a La Thuile vale la vacanza. Segui il richiamo della natura e lanciati nella neve fresca, alla ricerca del ‘powder’ e dell’energia che qui è più viva e potente che mai. È necessario però avere un alto livello tecnico, ma anche grande rispetto per la montagna e il suo ecosistema; per questo ti consigliamo di farti accompagnare da una guida alpina e di essere dotato di attrezzature adeguate.

Snowkite: surfare sulla neve

Sfrutta il vento per surfare sulla neve; con una vela, un paio di sci o una tavola da snowboard, lo snowkite a La Thuile è adrenalina distillata. Al Colle del Piccolo San Bernardo (2.188 m), punto di confine tra Italia e Francia, avrai a disposizione un’ampia area – raggiungibile con gli impianti di risalita – che, oltre al vento, che qui non manca mai, ti farà scoprire l’aspetto wild della catena del Monte Bianco. Un luogo in cui divertirti e rigenerarti, surfando lungo i pendii innevati, in libertà e sicurezza.

Eliski: emozioni in volo

Se desideri raggiungere le vette delle Alpi più alte d’Europa, riempirti gli occhi di scenari unici e vivere la montagna in totale libertà e nella sua totale potenza, l’eliski a La Thuile è l’attività che fa per te.

Potenti emozioni ti attendono. L’area eliski di La Thuile è compresa tra la Pointe Lechaud, il Monte Miravidi, il Mont Ouille, il Mont Freudaz, la Becca Bianca e la Testa del Rutor, con diversi punti di recupero e svariate possibilità di discesa sul versante italiano o su quello francese.

Accompagnato da una guida alpina o da un maestro di sci, dal Colle del Piccolo San Bernardo con destinazione vetta del Rutor (3.486 m) o cima del Miravidi (3.051 m), vivrai il brivido di spiccare il volo e una corroborante scarica adrenalinica.

Sci nordico: il favoloso mondo del fondo

La montagna non è solo sci in pista. Se desideri trarre il miglior beneficio dalla montagna, ne apprezzi lo spirito e la potenza non c’è niente di più bello che praticare sci di fondo a La Thuile. Dalla piana di Arly, dietro al Foyer de Fond, puoi trovare piste ad anello di varie lunghezze – da 1 a 7 km, accessibili gratuitamente – e gradi di difficoltà. Altri 4 tracciati di fondo (dai 3 ai 7,5 km) si trovano in zona Arpy, sotto al Colle San Carlo, tra larici e abeti.

Ciaspole: a passo lento tra i paesaggi innevati

Se vuoi recuperare il benefico piacere della lentezza, ritrovando un ritmo di vita che favorisce la meditazione, il rilassamento, la contemplazione, opta per una ciaspolata, benefica per l’ambiente e per la salute.

A La Thuile puoi immergerti nello spazio ossigenato dei boschi, godere della quiete del paesaggio ammantato di bianco e regalarti una sosta nei piccoli borghi alpini sperimentando il piacere di recuperare il tuo ritmo di vita naturale.

Dal comune valdostano e dalle piccole frazioni di Pétosan, Les Granges, La Joux, Buic, Villaret, si snodano itinerari di diversa difficoltà e lunghezza (da una fino a 4 ore), che permettono di raggiungere straordinarie zone panoramiche in cui sostare e lasciarsi pervadere dalla poderosa forza della montagna.

Tra i percorsi da provare, quello che segue i vecchi sentieri delle miniere fino agli ingressi dei cunicoli e all’antico villaggio dei minatori. Un’occasione per scoprire antichi risvolti dell’attività umana sulle montagne. Cadono le barriere temporali e il viaggio nello spazio diventa anche viaggio nel tempo.

Dalle antiche miniere alle cascate del Rutor

Che sia con le ciaspole o a piedi, a La Thuile scopri la storia della Valle d’Aosta, grazie ad una serie di itinerari – effettuabili con una guida alpina – tra i boschi di conifere e piccoli villaggi, lungo i quali potrai osservare le tracce delle rotaie che trasportavano i carrelli, gli ingressi di cunicoli e quanto resta degli antichi rifugi dei minatori.

Qui la storia del territorio è custode di un ricco patrimonio minerario, legato all’estrazione di piombo argentifero e di antracite, per la produzione di carbone, per secoli fonte di ricchezza per la popolazione locale.

Non perderti una visita alla Maison Berton, una meravigliosa villa privata costruita dai fratelli Robert e Louis Berton nel 1975 come luogo per le vacanze e il riposo nella patria di origine della mamma, La Thuile, che oggi è un museo che ospita nelle proprie sale opere di artigianato locale, mobili e oggetti antichi ed è anche sede di mostre d’arte temporanee.

La forza degli elementi si manifesta in tutta la sua potenza alle cascate del Rutor, tra le più spettacolari della Valle d’Aosta; tre salti d’acqua impetuosi che si gettano in gole e precipizi. Perfette per una sosta rigenerante: concentrandosi sull’ascolto del fluire dell’acqua, la mente si libera dalle tensioni e si apre sulla natura, intensificando la percezione di profumi e vibrazioni sonore.

Durante la stagione invernale, è possibile raggiungerne solo una delle tre con ciaspole o praticando sci alpinismo lungo un sentiero abbastanza semplice che si può percorrere in 2 ore e mezza circa.

Cena in quota o una pausa golosa

Dopo aver praticato della sana attività fisica, i sapori della cucina di montagna contribuiscono a completare il generale stato di benessere. Una cena in quota in uno dei 16 ristoranti/bar – circondati dalle vette innevate – permette di sperimentare i sapori locali e conoscere i prodotti coltivati sul territorio.

Per rafforzare il buonumore e godere dei benefici della cioccolata su cuore, arterie e stress ossidativo è infine consigliata una sosta alla cioccolateria Chocolat Collomb dove, oltre alla classica cioccolata calda, si può gustare la Tometta di La Thuile, un cioccolatino di 350 grammi – la cui forma ricorda quella di un formaggio d’alpe – a base di cioccolato al latte, gianduja e nocciole del Piemonte IGP, grazie al quale la località ha ottenuto il riconoscimento “Città del cioccolato”.

TARIFFE SKIPASS

Le tariffe che vengono regolarmente applicate durante il corso della stagione invernale sono di 43,00 euro per il giornaliero, in altissima stagione 47,00 euro (dal 25/12/2021 al 09/01/2022 – dal 29/01/2022 al 06/03/2022) e il plurigiornaliero (6 giorni) 226,00 euro.

Lo skipass è valido per tutto il comprensorio Espace San Bernardo (La Thuile + La Rosière).

OFFERTA LTHSKIFREE

Chi intende godersi la montagna quando può offrire il miglior beneficio psico-fisico, allora deve cogliere al volo l’incredibile offerta LTHSkiFree. Valida da inizio stagione al 24/12/2021, dal 10/01/2022 al 28/01/2 022 e dal 21/03/2022 al 18/04/2022, se si soggiorna a La Thuile per un minimo di 4 notti in un hotel quattro e cinque stelle, si avrà lo skipass in omaggio valido sul comprensorio Espace San Bernardo per tutto il periodo del soggiorno. Prenotando un minimo di 4 notti negli alberghi da una a tre stelle, bed&breakfast, chambre d’hôtes e affittacamere, si ha comunque l’opportunità di approfittare di uno sconto del 50% sullo skipass.

