Itinerari e Luoghi n. 296 – Dicembre 2021 – Gennaio 2022

É in edicola il numero 296 (dicembre 2021 – gennaio 2022) di Itinerari e Luoghi.

Editoriale: Trent’anni

” Trent’anni fa la neonata redazione di Itinerari e luoghi stava per partorire il numero 1 di quella che sarebbe diventata una delle testate più autorevoli in tema di viaggi. Si lavorava al numero 0 e il cantiere era in pieno fermento. Due le intuizioni che hanno fatto la storia di Itinerari e luoghi: il formato e le informazioni recuperate sul campo dai collaboratori della rivista, pensando sempre al lettore, considerato come un amico a cui fornire preziosi consigli di viaggio. Il mondo digitale era il futuro e sulle pagine della rivista si riportavano gli orari dei pullman e dei treni; il link era una parola inutile ma soprattutto sconosciuta perché tutte le informazioni erano “stipate” nella carta. In trent’anni il mondo della comunicazione e dell’informazione sono completamente cambiati; l’universo digitale ha stravolto abitudini consolidate e neanche nei film di fantascienza si pensava di poter organizzare un viaggio sfiorando lo schermo di un cellulare. Questo che avete in mano è il numero 296 di Itinerari e luoghi. Duecentonovantasei volte di viaggi, strade, racconti, sogni, storie e piccole grandi scoperte. Il mondo è cambiato e anche il modo di viaggiare ma Itinerari c’è sempre. E questa non è cosa banale o scontata. Il motivo per cui Itinerari gode di ottima salute e non ha perso la voglia di raccontare il mondo va individuato nel fatto che, forse oggi, ancor più che ieri, i contenuti autentici costituiscono un valore. I giornalisti e fotografi che collaborano con Itinerari camminano, pedalano, vivono i luoghi e le persone che raccontano, anche nell’epoca in cui teoricamente si potrebbe fare tutto pescando dal mondo digitale. I collaboratori di Itinerari costruiscono il reportage giorno dopo giorno: si mettono nei panni del lettore e vanno alla ricerca di tutte le informazioni indispensabili per entrare nel cuore e nell’anima dei territori narrati. Itinerari esiste, resiste e sogna in grande grazie a Voi lettori e al rapporto di fiducia che si è instaurato negli anni. L’errore, la svista, l’imprecisione sono sempre dietro l’angolo, ma queste pagine trasudano di passione, la stessa passione che unisce fotografi, giornalisti e lettori. Anche il modo di costruire un giornale è totalmente cambiato rispetto a trent’anni fa. La tecnologia ha migliorato tecniche e procedure ma il lavoro dell’uomo richiede una grande applicazione. In teoria sarebbe tutto più facile, ma nella pratica, nell’editoria, come in ogni altro settore, l’economia del lavoro è sempre meno remunerativa rispetto alle energie impiegate. E oggi le difficoltà maggiori risiedono nei costi alti per produrre materiali di qualità. Un esempio molto attuale? Il costo della carta in questi mesi ha subito un balzo verso l’alto, come quello del metano e dei carburanti in genere. Ed è proprio per questo motivo che da questo mese il prezzo di copertina della rivista aumenta di 50 centesimi. È una decisione che mai avremmo voluto prendere ma non c’è alternativa. Confido nella Vostra comprensione.

Per rafforzare il ponte che unisce carta e digitale ecco la novità di questo numero: #200 Parole. Raccontateci in 200 parole il luogo dove vivete; appunti, notizie, consigli che dareste a un amico che viene a trovarvi: cosa deve fare, dove deve andare, dove può trovare il Genius loci del “vostro” territorio? Tutti i racconti verranno pubblicati su www.itinerarieluoghi.it, valutati dalla redazione e quello più originale, simpatico o interessante sarà pubblicato sulle pagine della rivista e l’autore premiato con un abbonamento annuale.” Il Direttore Enrico Caracciolo Itinerari e Luoghi n.296 (dicembre 2021 – gennaio 2021) è in edicola al costo di € 5,00 dal 27 ottobre – ti aspettiamo! Qui trovi invece la versione digitale da scaricare. Buona lettura! RUBRICHE CULTURA – Il dominio della linea

CULTURA – Da Volcei a Buccino

FOTOGRAFIA IN VIAGGIO – Stefania Gentili

IN VIAGGIO CON LO CHEF – Ischia di Castro, Farnese e i formaggi

del Radichino

PERCORSI – Matese, terra autentica

200 PAROLE – Caro lettore…

PERCORSI – La diga del Furlo

LIBRI – Racconti di viaggi geografie storie e cose

IL FUMETTO – Clusone e la Danza Macabra

IL FUMETTO – I parchi dell’Alta Marca Trevigiana

IN VIAGGIO CON LO CHEF – In viaggio tra colori e sapori ITINERARI Lombardia – Le abbazie milanesi

Basilicata – La Tursi dei poeti

Alto Adige – Bolzano invernale

Sicilia – Palermo sotterranea

Valle d’Aosta – Parco Nazionale Gran Paradiso