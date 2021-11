Ogni scusa per viaggiare è buona, per non dire ottima. Chiunque sia un cultore di viaggi volto a conoscere nuovi luoghi e a vivere realtà distinte cerca in ogni piccola componente una motivazione extra per potersi muovere. C’è poi chi unisce facilmente una passione con l’altra, come gli amanti del calcio, o dello sport in generale, che smaniano dalla voglia di sconfinare e impregnarsi di nuove culture. Il calcio è anch’egli una manifestazione culturale e non sorprende, dunque, che gli stadi in sé possano venire considerati come dei monumenti a sé stanti.

Gli stadi più belli in Italia e all’estero

In Italia, non possiamo non citare lo stadio Olimpico di Roma, ubicato nello spettacolare scenario del Foro Italico, un luogo reso celebre dalle Olimpiadi del 1960 che resero celebre il pugile Muhammad Alì, una leggenda nata negli Stati Uniti che fece la storia sia sul ring, sia fuori di esso, dimostrando un coraggio senza pari nel difendere i più deboli su tutti i fronti. In questo stadio giocano le loro partite la Lazio e la Roma, le due squadre della capitale italiana, e spesso vengono ospitati eventi importanti come dei concerti di prim’ordine o la finale della Coppa Italia, un torneo il cui ultimo atto viene disputato in questa sede per via dell’enorme capienza.

Uno dei più interessanti stadi in Europa è, senza dubbio, quello di San Pietroburgo, storica città russa un tempo capitale del famoso impero zarista, nella quale a fare gli onori di casa è lo Zenit, la realtà più vincente del calcio russo in epoca moderna. Situato nella splendida e incantevole isola di Krestovski, questo impianto di nuova generazione ha come sfondo il luccicante golfo di Finlandia, dal quale si può apprezzare d’estate il sole fino a tarda sera, vista la latitudine nella quale risiede. Da tempo ormai sede di partite importanti, come ad esempio quelle della Champions League, questo stadio così bello e prestigioso ha visto recentemente giocare anche la Juventus.

Spostando lo sguardo, poi, ai confini dell’Europa, gli amanti del calcio possono trovare la scusa perfetta per viaggiare andando a Istanbul, capitale della Turchia, nella quale ci sono ben tre stadi di grande imponenza, ossia quelli di Galatasaray, Besiktas e Fenerbahce. Se i primi due si trovano sulla sponda europea, il terzo è invece nel lato asiatico della capitale turca, ed è da quello scorcio che è possibile vedere tramonti spettacolari con il Bosforo sullo sfondo, mentre il sole si sposta verso ovest.

Per concludere, in questa rassegna sugli stadi monumentali non poteva mancare il Sudamerica. In primis va ricordato lo storico Maracaná, stadio di Rio de Janeiro nel quale si sono svolti mitici incontri a livello internazionale. In seguito non va dimenticata la Bombonera, sita nel ridente e colorito quartiere de la Boca, il vecchio porticciolo di Buenos Aires nel quale gli immigranti arrivarono per dar vita a una cultura a metà tra quella europea e quella locale.