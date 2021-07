Legnano, dove cadde il Barbarossa…

“Dall’Alpe a Sicilia, dovunque è Legnano” è la citazione presente nell’Inno di Mameli, che ricorda la Battaglia di Legnano del 29 maggio 1176 quando la Lega Lombarda sconfisse Barbarossa. Legnano è la mia città e vi invito a scoprirla in occasione del Palio, manifestazione storica che rievoca la famosa battaglia.

Nell’ultimo weekend di maggio, dal 1935, la mia città torna al Medioevo: 200 cavalli e 1.200 figuranti in costume raccontano il XII secolo. Nel tardo pomeriggio, le otto contrade, dopo aver sfilato, si sfidano sul campo con una corsa ippica all’interno dello stadio più importante della città.

Ricordo le parole di un amico bresciano che si è trovato ad assistere al Palio.

“Non tifo nessuna contrada, non conosco niente di questo evento ma ora che stanno per correre sento addosso un’adrenalina assurda, proprio come te e tutti quelli che sono qui”.

Se siete amanti della carne, non perdete il Viro Steak House Restaurant e per chiudere in bellezza, con la birra giusta, il Birrificio di Legnano. Da provare “La Teresa”, eletta nel 2019 “Best Italian Beer”. Il nome della birra si ispira a uno dei personaggi del famoso gruppo teatrale “I Legnanesi”.

Di Mattia Vallarella

UNO SPAZIO PER VOI

Questo spazio lo dedicheremo, ogni settimana, a voi lettori che, in 200 parole, potrete raccontarci casa vostra, il vostro luogo del cuore, quel posto che amate e che avete amato e di cui volete svelarci curiosità, chicche, aneddoti.

Inviateci le vostre 200 parole per e.mail all’indirizzo: info@openmindconsulting.it