Il mio primo soggiorno a Madrid risale all’inverno del 2015. A causa di giornate fredde e uggiose, ricordo che la capitale spagnola mi aveva poco entusiasmato e così ero rientrata a casa delusa di quel viaggio.

Nell’estate dello stesso anno ho deciso di tornarci e in quella occasione me ne son innamorata, tanto è vero che poi ci sono tornata nella primavera del 2016, nell’autunno del 2017 e ho finito per viverci un paio di mesi nel 2018.

Cosa apprezzo di Madrid? È una città cosmopolita, ma non è caotica come altre capitali europee. È ricca di giardini e di musei: i miei preferiti sono il Parque del Retiro e il Prado, in cui è conservato il celebre capolavoro di Velázquez, Las Meninas (1656).

E che dire poi dei suoi quartieri, barrios in spagnolo: dall’elegante Barrio di Salamanca, dove si trovano ristoranti con stelle Michelin, a quello di La Latina, dove si ha l’imbarazzo della scelta tra taverne, pub e discoteche.

Una grande città, quindi, dalle molteplici sfumature che vi suggerisco di visitare in primavera o in autunno, ossia quando non c’è né troppo caldo né troppo freddo.

È bene ricordare, infatti, che l’inverno madrileño è caratterizzato da basse temperature. La città si trova a 667 metri sul livello del mare e risulta così essere la seconda capitale più alta d’Europa (la prima è Andorra La Vella, capitale del Principato di Andorra, a quota 1.023 metri).

VALENTINA

UNO SPAZIO PER VOI

Questo spazio lo dedichiamo, ogni settimana, a voi lettori che, in 200 parole, potrete raccontarci casa vostra, il vostro luogo del cuore, quel posto che amate e che avete amato e di cui volete svelarci curiosità, chicche, aneddoti.

Inviateci le vostre 200 parole per e.mail all’indirizzo: info@openmindconsulting.it