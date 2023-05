Ti racconto un museo: il Museo di Peppone e Don Camillo

Ci sono dei fan dei film di Don Camillo e Peppone? Beh, io sono tra questi. Non amavo particolarmente quelle storie in bianco e nero da piccola, li ho apprezzati col tempo e penso sia proprio una serie di film che si apprezza quando diventi più grandicello e capisci la poesia e l’ironia dietro alle vicende del Piccolo Mondo di Guareschi, un mondo che si può cogliere nel Museo di Peppone e Don Camillo.

Arriviamo qui, in quel Piccolo Mondo di un Mondo Piccolo, un paese che nei libri non viene mai menzionato se non qualche accenno: “Là in quella fetta di terra grassa e piatta che sta tra il fiume Po e l’Appennino. Nebbia densa e gelata l’opprime d’inverno, d’estate un sole spietato picchia martellate furibonde sui cervelli della gente, e qui tutto si esaspera, qui le passioni politiche esplodono violente e la lotta è dura, ma gli uomini rimangono sempre uomini e qui accadono cose che non possono accadere da nessun’altra parte”.

Quel paese che è stato identificato dal cinema in Brescello.

Oggi Brescello è diventato ufficialmente il paese di Don Camillo e Peppone, con le location iconiche del film e il suo museo.

Alla scoperta del Museo di Peppone e Don Camillo

Cuore pulsante di Brescello e di tutti gli appassionati dei film, è il Museo di Peppone e Don Camillo. Più che parlare di un museo, parlerei di un percorso.

Si fa infatti un biglietto unico al costo di 6€ che unisce questo iconico museo, il museo Brescello e Guareschi e il museo archeologico del paese, è un vero e proprio percorso nella storia del paese fino alla sua notorietà grazie al cinema.

È il Museo di Peppone e Don Camillo però che tutti cercano, quell’unica sala in cui entri e ci resteresti ore per osservare tutti gli oggetti di scena, i dettagli, i tantissimi manifesti e le altrettante locandine, è il luogo perfetto per ogni collezionista, perfetto per chi amanti di questa saga fantastica.

Si possono ripercorrere tutti i film tramite gli oggetti originali usati in scena, mentre numerose fotografie in bianco e nero ci trasmettono piccoli attimi dei dietro le quinte dei film. Le bicilette, il sidecar o la scrivania di Peppone, è tutto affascinante e consiglio di non avere fretta nell’esplorare questa sala, ci sono dettagli ovunque.

Usciti dal museo, ci saranno delle altre chicche ad aspettarvi. La piazza antistante al museo infatti vi potrebbe ricordare un paese straniero… La Russia! È infatti sempre qui che sono state girate alcune scene di Il comapgno Don Camillo.

Non solo però. All’esterno del museo troverete anche due riproduzioni, il carrarmato che compare in una scena di Don Camillo e l’onorevole Peppone”, e la locomotiva del treno con cui Don Camillo viene mandato in esilio sui monti, scena finale del primo film.

Tutto il paese di Brescello è un museo

Tutto il paese è una vera scoperta, dalle statue dei due protagonisti nella piazza principale, alle location in cui vennero girate alcune parti dei film. Potete visitare il paese anche con dei tour guidati, consiglio di monitorare il sito di Visit Brescello per restare informati.

Un luogo dove andare indietro nel tempo, dove camminare in un film

Un paese che è profondamente legato a Don Camillo e Peppone, ma allo stesso tempo un paese da apprezzare nella sua tranquillità, è una gita perfetta per chi vuole ritagliarsi una giornata lenta e rilassante, tra nostalgia, ricordi e buon cibo.

Museo di Peppone e Don Camillo

Via Edmondo de Amicis, 2, Brescello

Biglietto intero (cumulativo) 6€

ufficioturismo@comune.brescello.re.it