Avvistamenti di animali avvolti dagli straordinari colori di una natura che in autunno, qui, nel Parco Nazionale Gran Paradiso, il più antico di Italia, si fa più bella che mai, prima di apprestarsi al periodo del riposo

Il bosco autunnale è in pieno fermento.

Mammiferi grandi e piccoli si aggirano operosi alla ricerca di cibo che servirà loro ad affrontare il letargo invernale e le giornate terse offrono la luce perfetta per mettere in risalto i caldi colori del fogliame.

Tutta la natura si prepara sapientemente all’arrivo delle temperature più rigide, godendo dell’ultimo piacevole tepore di giornate che via via si accorciano.

Ed è come se, prima di addormentarsi nell’inverno, volesse salutare questo periodo dell’anno vestendosi dei suoi colori più belli.

La stagione trasforma il Parco Nazionale Gran Paradiso in un quadro perfetto che incanta mentre i fugaci incontri con gli abitanti della foresta emozionano.

È il momento giusto per una passeggiata che profuma di terra umida e ha il suono delle foglie che si frantumano croccanti al passaggio, tra i boschi di faggi che virano al rosso nel Vallone del Roc sul versante piemontese, o tra i larici che popolano un po’ tutto il parco, con particolare spettacolarità nel bosco monumentale di Artalle, sul versante valdostano.

Per esser certi di avere un’esperienza indimenticabile, immergendosi in una natura meravigliosa, imparando a riconoscere le tracce nascoste degli animali selvatici, con possibilità di avvistarli nel loro quieto mondo, scoprendo magari dove si aggirino i camosci e gli stambecchi trepidanti per la prossima stagione dell’amore, è fondamentale affidarsi all’esperienza delle Guide del Parco, custodi della natura e profondi conoscitori delle abitudini degli animali del bosco.

TOUR A MARCHIO DI QUALITA’

Ma per apprezzare appieno la magia della natura occorre fare un’esperienza immersiva di più giorni, dormendo in loco e scoprendo le peculiarità dei luoghi con la giusta lentezza, al ritmo delle stagioni.

Ecco perché il Parco ha avviato un percorso di certificazione di pacchetti a Marchio di Qualità nei confronti di Tour Operator che risultano idonei per caratteristiche di sostenibilità e qualità dei servizi, e che coinvolgono le Guide del parco e le aziende già certificate Marchio di Qualità.

Sono due i tour operator di grande esperienza e che lavorano da anni nell’area protetta che attualmente hanno ottenuto l’abilitazione a realizzare pacchetti che possono beneficiare del Marchio di Qualità: Verticalife e ITUR.

Verticalife ha già ottenuto la certificazione del Parco per diversi pacchetti con proposte autunnali per famiglie, attività fotografica in compagnia di una guida esperta, un giro in MTB intorno allo splendido Lago di Ceresole e un’interessante esperienza di yoga, per un approccio più profondo con la natura e di benessere del corpo e della mente.

Seguiranno a breve anche idee per l’inverno sia per escursionisti più esperti che per famiglie.

Eccone qualche esempio.

WEEKEND PER FAMIGLIE NEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO

Durata: 2 giorni/1 notte (su richiesta è possibile estendere il tour)

Partenza: Valsavarenche

Livello: adatto a chiunque in buona salute.

Programma:

1° giorno: Arrivo in Valsavarenche, visita all’azienda agricola di Bois de Clein con degustazioni e workshop erboristici

2° giorno: Escursione naturalistica nel Parco e visita al Centro Lontra di Rovenaud

Prezzo: 210 €

ESCURSIONE FOTOGRAFICA NEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO

Durata: 1 giorno (su richiesta è possibile estendere il tour). Possibile tutti i giorni con un minimo di 4 pax.

Data già programmata: 6 novembre 2021

Partenza: Ceresole Reale

Livello: per escursionisti in buona salute

Programma:

Tour di trekking accompagnato da una Guida esclusiva e fotografo naturalista del Parco nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Prezzo: 90 €

GIRO DEL LAGO DI CERESOLE CON GUIDA DI MTB

Durata: 1 giorno (su richiesta è possibile estendere il tour). Possibile tutti i giorni con un minimo di 4 pax

Partenza: Ceresole Reale

Livello: per escursionisti in buona salute. Adatto anche a famiglie con bambini e ragazzi.

Programma:

Arrivo a Ceresole Reale, incontro con le guide – inizio del giro del lago in senso antiorario, tra sterrata e asfalto – rientro a Ceresole, merenda sinoira e partenza

Prezzo: 80 €

YOGA, ESCURSIONI E RELAX NEL PARCO DEL GRAN PARADISO

Durata: 4 giorni/3 notti (su richiesta è possibile estendere il tour)

Partenza: Ceresole Reale

Livello: adatto a chiunque in buona salute. La didattica verrà strutturata in base al livello dei partecipanti

Programma:

1° giorno: Arrivo a Ceresole, sistemazione in rifugio alpino e lezione di Vinyasa Flow Yoga serale

2° giorno: Session di yoga mattutina – escursione trekking guidata – yoga serale

3° giorno: Pratica di yoga mattutina e escursione in MTB, yoga serale

4° giorno: Sessione mattutina e partenza da Ceresole

Prezzo: su richiesta

ESCURSIONI CON LE GUIDE

Per le escursioni in giornata le opportunità di scoperta del territorio del Parco accompagnati dalle Guide, continuano poi lungo tutto il corso dell’anno.

Fino al 14 novembre si organizza ogni domenica un’escursione semplice, ma entusiasmante, nel Vallone del Roc, la cui guida oltre a descrivere la straordinaria natura circostante, saprà accompagnare i partecipanti in un viaggio attraverso la storia della vita quotidiana di montagna, con una visita alla piccola scuola di Maison.

Un altro itinerario tutto autunnale è quello per ammirare da vicino i camosci che in questo periodo saltellano entusiasti per i boschi, unendosi alle escursioni dedicate all’osservazione dei camosci in amore, sempre accompagnati dalle Guide del Parco.

Ecco alcune proposte:

IL VALLONE DEL ROC SI RACCONTA

PERIODO: OGNI DOMENICA FINO AL 14 NOV 2021

Durata: dalle ore 10 alle ore 16. Escursione facile, che richiede un minimo allenamento per camminare in ambiente montano. Prenotazione obbligatoria Ritrovo: in piazza a Noasca (TO) e successivo trasferimento in auto in località Balmarossa. Indicazioni utili: necessario indossare abbigliamento comodo, scarponcini o scarpe da trekking. Si consiglia di portare con sé pranzo al sacco e dell’acqua da bere. Per accedere ai locali museali dell’ex scuola di Maison è necessario essere in possesso del green pass

Per informazioni: segreteria turistica di Noasca: 0124 901070 Prenotazioni su: www.arnicatorino.it

CAMOSCI IN AMORE CON LE GUIDE DI TREK ALPS

PERIODO: 6 novembre, 20 novembre e a richiesta

Durata: in giornata

Ritrovo: Valsavarenche

Indicazioni utili: necessari scarponcini da trekking, giacca antivento e/o antipioggia, zaino, cappello, borraccia, crema solare, occhiali da sole, taccuino da campo. Consigliati: bastoncini, macchina fotografica, binocolo, quaderno da campo e matita/penna

Costi: € 20,00 a persona, pranzo al sacco escluso. Per informazioni: guide-trek-alps.com(link is external), info@guide-trek-alps.com

Per il dettaglio di tutte le attività, consultate il sito ufficiale del Parco: www.pngp.it o recatevi presso i Centri Visitatori del Parco.