É in edicola il numero 295 (novembre 2021) di Itinerari e Luoghi.

Editoriale: IL RUMORE DI UNA FOGLIA CHE CADE…

“In autunno il rumore di una foglia che cade è assordante perché con lei precipita un anno”. Sono parole di Tonino Guerra che osservava l’arrivo dell’autunno nella sua Sant’Arcangelo di Romagna. Una foglia che cade in questo 2021 si porta via un anno complicato, mentre le nebbie si alternano a giornate di luci radenti. L’autunno è il momento del riposo, di lunghe riflessioni ma anche di progetti. Piogge silenziose preparano a nuova vita terre generose. Il desiderio di viaggiare è linfa vitale per progetti futuri ma anche per viaggi fuori stagione che offrono la bella opportunità di vivere i luoghi nella loro essenza senza condividerli con i vacanzieri. L’autunno è il mese dei viaggiatori che si spostano senza fretta alla ricerca del Genius loci ispirati dai colori caldi di madre natura.”

Il Direttore

Enrico Caracciolo

Itinerari e Luoghi n.295 (novembre 2021) è in edicola al costo di € 4,50 dal 27 ottobre – ti aspettiamo! Qui trovi invece la versione digitale da scaricare. Buona lettura!

RUBRICHE

LIBRI Novità editoriali

CULTURA Il mito di Venezia da Hayez alla Biennale

FOTOGRAFIA IN VIAGGIO Giangiacomo Rocco di Torrepadula

PERCORSI Emozioni mozzafiato per tutta la famiglia

PERCORSI Ferrara e Comacchio

Le meraviglie da non perdere IL FUMETTO I parchi dell’Alta Marca Trevigiana IN VIAGGIO CON LO CHEF In viaggio tra colori e sapori

ITINERARI