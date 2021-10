Siamo in Sardegna, a Sa Jara o altopiano della Giara. In questo lembo di terra sarda ci troviamo come in un’isola nell’isola: un luogo sospeso nel tempo, dove i cavalli selvaggi danzano con i venti occidentali. Una terra dove la luce arriva da ovest e i sensi sono protesi verso sud… qui la memoria precipita in un sogno che profuma di storia antica.

In questa puntata di Viaggi Pokè andiamo alla scoperta del Parco della Giara con la guida ambientale, escursionistica e storica Roberto Sanna, che ci racconta qualcosa in più su questo incredibile territorio fatto di ampi spazi, domus de janas, nuraghi e tombe dei giganti.

Il podcast Viaggi Pokè è disponibile anche sulle piattaforme Spotify e Apple Podcast