Quando si pensa a Napoli si pensa subito alla pizza. Comfort food per eccellenza, adatta a soddisfare i palati più diversi. La pizza è un’alimento semplice, che piace proprio a tutti. Nella sua semplicità troviamo calore e gusto: un solo morso, per molti è una sorta di “felicità espressa”. In questa puntata di Viaggi Pokè vi portiamo nella città della pizza, per scoprirne storia, curiosità e gestualità… In questo episodio ci accompagna anche Alessandro Condurro, patron dell’Antica Pizzeria da Michele.

