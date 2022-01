A Napoli il caffè è insieme un concetto filosofico ed una necessità, come il respirare.

Per i partenopei il caffè è un modo di essere, comunicare, fare pace o concludere affari, ma anche il modo per regalarsi 5 minuti, concedendo del tempo a sè stessi, anche in mezzo al frastuono di un bar affollato.

La giornata non inizia senza buon caffè… ne parliamo con Raffaele Scuotto, della galleria d’arte la Scarabattola.

Podcast realizzato sulla base del testo prodotto da Vittorio Sciosia.

