Rubiana si trova a circa trenta chilometri a ovest di Torino, incastonata nella val Messa tra i 500 e 2300 mt.

Da Torino puoi raggiungerla in mezz’ora di auto oppure con l’autobus blu della linea extraurbana che parte dalla stazione Fermi della metro.

Quando scelsi di abitarvi, mi colpì il verde abbondante dei boschi ma, passeggiando per le sue stradine, non traspariva l’importanza del passato: numerose casate nobili vi costruirono eleganti ville come meta di soggiorno estivo e invernale, per le sue acque curative e per i molteplici sentieri escursionistici.

I paesaggi naturali ispirarono il poeta Dino Campana e i pittori Francesco Tabusso e Felice Casorati. Alla fine del ’900 perse questa prerogativa, diventando rifugio di famiglie che lavorano in città e la sera vi fanno ritorno.

A uno sguardo superficiale, Rubiana sembra offrire poco, ma entrando nelle sue maglie si possono apprezzare luoghi e personaggi unici come gli apicoltori Rajan e Serena di Muande Bellacomba (tel. 333.3270603, apicolturamuandebellacomba@gmail.com) o Tina di Borgata Carello (Azienda agricola Ernestina Blandino, tel. 333.3463619) con i suoi favolosi formaggi caprini.

Vivere nelle sue borgate spopolate rallenta il degrado dovuto all’abbandono.

Dobbiamo molto alla passione di queste persone, che oltre a produrre eccelsi alimenti naturali, preservano la nostra valle dal declino.

Laura Gea e Maria Cristina Aprile

mariacristinaaprile@libero.it

