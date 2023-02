Si avvicina il mese dei cioccolatini e delle “cose fatte a cuore”, si avvicina San Valentino. Che piaccia o meno, tra chi la ritiene un’occasione per fare qualcosa di diverso con la propria metà e chi invece la ritiene una mera festa consumistica, noi siamo qui per darvi qualche dritta originale, che vale sia per il giorno di San Valentino che per qualsiasi altra occasione. Ecco, quindi, qualche idea per passare un weekend romantico in Emilia Romagna.

Parliamo di tre idee, tre consigli per coppie. Un consiglio per la coppia che cercano il relax e il romanticismo, un consiglio per le coppie più sportive e avventurose e un consiglio per le coppie buongustaie che vogliono immergersi nel cibo. Tre opzioni perfette per passare un weekend romantico in Emilia Romagna, in questa bella regione.

Romanticismo al borgo

Visitare un borgo è sempre la soluzione migliore per chi cerca un po’ di relax, per chi vuole staccare dalla frenesia per poter rallentare.

Oggi ci spostiamo nella provincia di Piacenza, sulle prime alture della val d’Arda.

Castell’Arquato non è un semplice borgo medievale, è il Borgo degli Innamorati e dell’arte un borgo che a San Valentino si anima.

Assolutamente da non perdere la Rocca Viscontea, la Collegiata di Santa Maria Assunta, con le sue parti gotiche e rinascimentali, e il Palazzo del Podestà.

E perché non dormire proprio nel borgo? Alla Dimora del Podestà potete immergervi nel fascino di altri tempo, godendovi appieno l’esperienza del borgo.

Ciaspolate ed escursioni sulle montagne emiliane

Per le coppia più avventurose, non c’è weekend romantico migliore che quello nella natura, nella natura dell’Emilia Romagna!

Che sia una ciaspolata al Lago della Ninfa in direzione Monte Cimone, o anche solo una passeggiata nel paesaggio innevato con tappa al rifugio oppure una esplorazione nella meraviglia del Corno alle Scale, le occasioni sono davvero tantissime.

Paesaggi scenografici che diventano ancora più suggestivi avvolti dalla neve, perfetto per chi ama lo sport.

Un alloggio speciale, in linea con l’attività, il Cubo con Vista a Pavullo del Frignano, un alloggio unico per immergersi nella natura pur mantenendo i comfort di un alloggio tradizionale. Un luogo scenografico e molto intimo.

Nutrire il corpo per nutrire l’anima

Niente di meglio che passare un weekend romantico in Emilia Romagna all’insegna del buon cibo in una delle regioni con più eccellenze gastronomiche d’Italia.

Avete solo l’imbarazzo della scelta.

Potete prenotare una visita con degustazione presso uno dei caseifici del parmigiano reggiano divisi tra la provincia di Modena, Bologna, Reggio Emilia e Parma. Scoprire come viene prodotto, vedere con i propri occhi la lavorazione e degustare le varie tipologie di parmigiano.

Oppure raggiungere la provincia di Modena, Spilamberto, per degustare il suo oro nero, l’aceto balsamico DOP e magari visitare anche il suo museo dedicato, un vero viaggio nel sapore.

La terza golosa opzione è direttamente da Castelnuovo Rangone, sempre in provincia di Modena, per visitare il Museo della salumeria e chiudere la visita con una degustazione, tutte attività perfette per unire la cucina alla cultura.

Un alloggio insolito anche in questo caso, un soggiorno all’insegna del benessere presso il Birrificio Oldo, in provincia di Reggio Emilia, dove poter degustare, soggiornare e fare trattamenti benessere all’insegna della birra sfruttando le proprietà del luppolo, un’occasione da non perdere.

Ecco i tre consigli che vi proponiamo per un weekend romantico in Emilia Romagna, attività perfette tutto l’anno ma che forse a San Valentino hanno quel quid che rende tutto più magico.

E voi siete più romantici, sportivi o buongustai?

Buona visita!