É in edicola il numero 307 (febbraio 2023) di Itinerari e Luoghi

In questo numero la nostra Marika Ciaccia ha percorso per voi il Sentiero del Viandante, uno degli itinerari più belli della Lombardia, affascinante e panoramico, sospeso fra la montagna e la sponda orientale del Lago di Como. Sara Govoni ci offre, invece, una lettura diversa dell’Emilia Romagna attraverso i suoi borghi meno noti: una regione in cui tradizione e innovazione convivono abilmente, circondate dalla bellezza: attraverso gli itinerari proposti andremo alla scoperta di luoghi e realtà inediti, fatti di piccole cittadine, frazioni e paesi in cui si respira ancora quella placida quotidianità, perfetta per un fine settimana rilassante. Erica Balduzzi ci prenderà per mano e ci farà conoscere la Liguria delle case abbarbicate sull’orlo di una falesia, le sue montagne più alte alle spalle e il confine italo-francese vicinissimo: qui, nei paesi di Realdo e Verdeggia, alcuni artigiani hanno scelto di restare e mantenere vivo il legame di queste terre alte con l’estrazione e la lavorazione dell’ardesia.

La montagna ha sempre il suo fascino, allora la coppia di viaggiatori Franco Voglino e Annalisa Porporato ci descrivono la Val di Zoldo, incastonata nel cuore delle Dolomiti Bellunesi, un territorio intatto e meraviglioso dove immergersi in ogni stagione nella natura rilassante e tranquilla, per rigenerare mente e corpo al cospetto di panorami grandiosi. Paolo Simoncelli ci condurrà in viaggio a Racalmuto, sulle tracce di Leonardo Sciascia. Lo scrittore, tra i più raffinati intellettuali del ‘900, non abbandonò mai l’amata Sicilia. Nel piccolo, sperduto paese natio innalzò le fondamenta del suo pensiero. All’estero, in Francia, è l’itinerario proposto dalla coppia Franco Voglino e Annalisa Porporato, che sono arrivati fino a Chamonix, fra i treni dei ghiacciai e vette panoramiche. Il Monte Bianco: luogo evocativo che da Chamonix diventa pura realtà, con la cima candida che pare quasi di poter toccare allungando semplicemente la mano, un po’ come sembrano fare le statue degli illustri Balmat e Saussure, congelati per sempre in questo iconico gesto.