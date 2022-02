Il graduale allentamento delle restrizioni agli spostamenti dovuti al Covid ha generato un grande desiderio di viaggiare. E visto che viaggiare vuol dire anche sognare mete lontane, l’Ufficio del Turismo del Qatar svela in che modo i viaggiatori possono godersi una vacanza per due e approfittare di esclusive offerte di hotel e spa.

Il Qatar, ricco di arte, cultura e tradizioni, è un paese in attesa di essere scoperto, in cui tutto è incentrato sulla generosa ospitalità tipica della cultura locale e dove i migliori brand di hotel e ristoranti del mondo hanno creato un’oasi di lusso nel cuore del Medio Oriente. Questa destinazione offre ai viaggiatori la possibilità di immergersi nella sua vasta gamma di hotel e resort a cinque stelle, centri benessere e spa di livello mondiale, e ristoranti con chef stellati Michelin.

Le coppie possono rilassarsi con un trattamento termale in uno dei resort migliori del mondo, come lo Zulal Wellness Resort by Chiva-Som, la più importante meta di benessere della regione; possono ammirare le bellezze del Qatar in modo inedito, da una mongolfiera, per poi cenare in uno dei suoi numerosi ristoranti internazionali, come ad esempio Nobu Doha, il più grande ristorante Nobu al mondo, che offre una vista paradisiaca sul Golfo Arabico.

Il Chief Operating Officer di Qatar Tourism, Berthold Trenkel, spiega: “Il Qatar è un paese in cui autenticità culturale significa modernità, in cui la sabbia incontra il mare, dove le persone si incontrano per vivere un’offerta culturale, di benessere e d’intrattenimento unica. Diamo il benvenuto a tutti coloro che visitano il Paese per rilassarsi, distendersi e trascorrere insieme tempo di qualità”.

Grazie all’offerta riportata di seguito è possibile trascorrere una visita di tre giorni per sfruttare al meglio una vacanza speciale:

Per quanti cercano una fuga romantica dell’ultimo minuto, ecco alcune delle migliori offerte attualmente disponibili:

Per ulteriori informazioni sulle nuove procedure di viaggio e futuri aggiornamenti, visitare il sito del ministero della Sanità pubblica (www.moph.gov.qa) o http://www.visitqatar.qa/en/plan-your-trip/travel-tips.

Web: www.visitqatar.qa