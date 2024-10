Un profumato sipario al tartufo è pronto ad alzarsi sulla 59^ Fiera Nazionale di Acqualagna. Da domani, sabato 26 ottobre e per l’intero weekend (la fiera prosegue poi anche a novembre nei weekend 1,2,3 e 9,10), la cittadina del pesarese sarà apprezzata piazza del celebre Tuber Magnatum Pico, il tartufo bianco, pregiato, il più ambito e apprezzato, vero ambasciatore del territorio.

Ma anche il più costoso: Piazza Mattei, a garanzia dei consumatori, proietta le quotazioni in tempo reale della Borsa del Tartufo online, punto di riferimento del mercato e frutto delle informazioni aggiornate da parte dei commercianti (in questo momento il prezzo oscilla dai 1.600 a 3.600 euro al chilo in base alle pezzature). Il tartufo bianco, da gustare nei ristoranti e nel maxi spazio RistoTartufo, con 300 posti a sedere, è in grado di esaltare una semplice ricetta e di renderla un vero capolavoro di gusto. Il menu è ricco, il prezzo per un primo piatto al tartufo bianco costa 35 euro e 12 euro per un piatto di crostini, sempre all’oro bianco. Mentre scende a circa la metà per ricette al tartufo nero di stagione.

Ad Acqualagna una fiera all’insegna della sostenibilità

«Siamo molto orgogliosi di inaugurare la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna – dichiara il sindaco Pier Luigi Grassi– un evento di grande rilevanza per il tessuto economico, sociale e culturale del territorio. Ciò che rende unica la nostra Fiera è la qualità dei suoi contenuti e la sostenibilità che attiene al modo in cui raccogliamo questa pepita preziosa dal profumo inestimabile, e la portiamo nei luoghi più lontani, nelle cucine di grandi chef, nei punti vendita delle più grandi metropoli, nelle fiere di settore a livello mondiale. Con la nuova edizione, confermiamo l’impegno nell’offrire un programma spettacolare, un’occasione per avvicinare il pubblico a temi di attualità e cultura ma anche di festa e divertissement per famiglie e bambini».

Tanti appuntamenti al profumo di tartufo

Con il via della Fiera si apre il Mercato del Gusto con le migliori produzioni legate al tartufo, all’artigianato e alle tipicità enogastronomiche del territorio. La cucina del Salotto da gustare accende i fornelli con il primo cooking show, alle ore 18, a cura degli Chef Richard Abou Zaki e Pierpaolo Ferracuti del Ristorante Retroscena (Porto San Giorgio, nel fermano) due anime creative e complementari. Guidati dalla tecnica e ispirati dalle emozioni, gli chef lavorano fianco a fianco per creare un’irripetibile magia da assaporare ad ogni portata. Abbinamento piatto-vino a cura di Food Brand Marche. Tartufo offerto da “Voglia di Tartufo” (costo 20 euro. Info e prenotazioni 334 2526561). Il coordinamento del Salotto da gustare è di Antonio Bedini di APCI (Associazione Porfessionale Cuochi Italiani). Sommelier Otello Renzi.

Nello stand del PSR Marche (Sviluppo Rurale della Regione Marche), tutti i giorni, alle 11,30 e alle 16 va in scena la masterclass di vini a cura di Food Brand Marche (Info e prenotazioni 351 3460209).

Spazio anche a spettacoli, mostre, attività ludiche e visite archeologiche

Non manca la musica con il concerto dei Munedaiko (ore 17, piazza Mattei) e alle ore 20 il djset al RistoTartufo. Ci sono poi le mostre da godersi a ritmo lento prima o dopo un piatto al tartufo, per esempio si potrà visitare il Museo del Tartufo, il Museo Archeologico Antiquarium Pitinum Mergens, il Museo Multimediale Mattei, la mostra fotografica Acqualagna Capitale del Tartufo, 1966-2021 / storia, uomini, passione e ancora, in Corso Roma, la mostra fotografica temporanea “Acqualagna, il tartufo, la nostra storia”.

Per i bambini c’è uno spazio dedicato a loro: tutti i giorni, alle 11 e alle 16 si va “A caccia di Tartufo”: lezioni e prova di ricerca del tartufo, guidati da un’esperta tartufaia del territorio (info e prenotazioni: info 334 2526561). Al Parco della Repubblica (da domenica 27) alle 10 e alle 18, Il decoratore di ceramiche a cura di ‘La Maiolica’ di Linda Zepponi (info e prenotazioni: 329 4186905). La Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, patrimonio di biodiversità unico e tra i siti naturalistici più importanti d’Italia, offre un calendario ricco di eventi rivolti a famiglie e bambini, appassionati di natura ed escursioni, sportivi, scuole e gruppi di turisti.

Il Camping Club Pesaro gestisce l’accoglienza dei turisti in camper (info: 348.3020780).

Info

Ti potrebbe interessare:

Acqualagna, carnevale al Tartufo nero

Weekend all’insegna del tartufo nero estivo ad Acqualagna